Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.8.10-88АА
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
1200
Высота
42U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741162
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Длина
0
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
42U
Высота (мм)
500
Ширина (мм)
940
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.19х1.15х0.55
Вес, кг.
125
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.8.10-88АА
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — вместительное напольное решение для размещения оборудования. Высота 42U позволяет организовать пространство под крупный комплект телекоммуникационных устройств, а ширина 940 мм оставляет достаточно места для удобного размещения оборудования. Перфорированная дверь добавляет конструкции практичности, а максимальная нагрузка до 1200 кг обеспечивает высокую несущую способность. Чёрный цвет выглядит строго и профессионально, поэтому шкаф органично впишется в техническое помещение или серверную.
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Бренд
ЦМО
Длина
0
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
42U
Высота (мм)
500
Ширина (мм)
940
Полезная глубина (мм)
0
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Страна производитель
Беларусь
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — вместительное напольное решение для размещения оборудования. Высота 42U позволяет организовать пространство под крупный комплект телекоммуникационных устройств, а ширина 940 мм оставляет достаточно места для удобного размещения оборудования. Перфорированная дверь добавляет конструкции практичности, а максимальная нагрузка до 1200 кг обеспечивает высокую несущую способность. Чёрный цвет выглядит строго и профессионально, поэтому шкаф органично впишется в техническое помещение или серверную.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.8.10-88АА - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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