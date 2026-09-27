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Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.8.10-88АА купить с доставкой в Москве
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Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.8.10-88АА

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Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.8.10-88АА - фото 1
Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.8.10-88АА - фото 2
Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.8.10-88АА - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
1200
Высота
42U
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.8.10-88АА - фото 1
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.8.10-88АА - фото 2
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.8.10-88АА - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741162
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Характеристики

Бренд
ЦМО
Длина
0
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
42U
Высота (мм)
500
Ширина (мм)
940
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.19х1.15х0.55
Вес, кг.
125

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.8.10-88АА

Телекоммуникационный шкаф ЦМО — вместительное напольное решение для размещения оборудования. Высота 42U позволяет организовать пространство под крупный комплект телекоммуникационных устройств, а ширина 940 мм оставляет достаточно места для удобного размещения оборудования. Перфорированная дверь добавляет конструкции практичности, а максимальная нагрузка до 1200 кг обеспечивает высокую несущую способность. Чёрный цвет выглядит строго и профессионально, поэтому шкаф органично впишется в техническое помещение или серверную.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.8.10-88АА




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Длина
0
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
42U
Высота (мм)
500
Ширина (мм)
940
Полезная глубина (мм)
0
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — вместительное напольное решение для размещения оборудования. Высота 42U позволяет организовать пространство под крупный комплект телекоммуникационных устройств, а ширина 940 мм оставляет достаточно места для удобного размещения оборудования. Перфорированная дверь добавляет конструкции практичности, а максимальная нагрузка до 1200 кг обеспечивает высокую несущую способность. Чёрный цвет выглядит строго и профессионально, поэтому шкаф органично впишется в техническое помещение или серверную.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.8.10-88АА - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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