Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм стекло серый ШТК-М-42.8.10-1ААА
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм стекло серый ШТК-М-42.8.10-1ААА
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — вместительное напольное решение для размещения оборудования. Высота 42U, ширина 800 мм и глубина 1000 мм обеспечивают значительное внутреннее пространство, а полезная глубина 855 мм позволяет рационально использовать шкаф для установки оборудования соответствующего формата. Максимальная нагрузка до 550 кг делает модель подходящей для размещения тяжёлой телекоммуникационной инфраструктуры. Стеклянная дверь обеспечивает визуальный контроль содержимого, а серый цвет придаёт шкафу сдержанный универсальный вид. Высота 2030 мм позволяет вместить большое количество оборудования в одном корпусе.
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Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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