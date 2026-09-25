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Шкаф напольный Cabeus 9U 600мм перфорация серый SH-05F-9U60/60 купить с доставкой в Москве
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Шкаф напольный Cabeus 9U 600мм перфорация серый SH-05F-9U60/60

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Шкаф напольный Cabeus 9U 600мм перфорация серый SH-05F-9U60/60 - фото 1
Шкаф напольный Cabeus 9U 600мм перфорация серый SH-05F-9U60/60 - фото 2
Шкаф напольный Cabeus 9U 600мм перфорация серый SH-05F-9U60/60 - фото 3
Шкаф напольный Cabeus 9U 600мм перфорация серый SH-05F-9U60/60 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
60
Высота
9U
  • Шкаф напольный Cabeus 9U 600мм перфорация серый SH-05F-9U60/60 - фото 1
  • Шкаф напольный Cabeus 9U 600мм перфорация серый SH-05F-9U60/60 - фото 2
  • Шкаф напольный Cabeus 9U 600мм перфорация серый SH-05F-9U60/60 - фото 3
  • Шкаф напольный Cabeus 9U 600мм перфорация серый SH-05F-9U60/60 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 900 руб. 
Начислим 322 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741157
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шкаф напольный Cabeus 9U 600мм перфорация серый SH-05F-9U60/60
17 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cabeus
Длина
600
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
60
Высота
9U
Высота (мм)
501
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
61х61х51
Вес, кг.
23.2

Описание товара Шкаф напольный Cabeus 9U 600мм перфорация серый SH-05F-9U60/60

Телекоммуникационный шкаф Cabeus — практичное решение для организованного размещения оборудования. Напольная конструкция высотой 9U с шириной и глубиной 600 мм подходит для оснащения телекоммуникационных систем, а максимальная нагрузка до 60 кг позволяет разместить необходимое оборудование. Серая расцветка выглядит сдержанно и универсально, а металлическая дверь подчёркивает функциональность шкафа. Высота 501 мм делает модель компактной для напольного размещения, сохраняя полезное внутреннее пространство.

Отзывы о товаре Шкаф напольный Cabeus 9U 600мм перфорация серый SH-05F-9U60/60




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Характеристики
Бренд
Cabeus
Длина
600
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
60
Высота
9U
Высота (мм)
501
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
0
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Телекоммуникационный шкаф Cabeus — практичное решение для организованного размещения оборудования. Напольная конструкция высотой 9U с шириной и глубиной 600 мм подходит для оснащения телекоммуникационных систем, а максимальная нагрузка до 60 кг позволяет разместить необходимое оборудование. Серая расцветка выглядит сдержанно и универсально, а металлическая дверь подчёркивает функциональность шкафа. Высота 501 мм делает модель компактной для напольного размещения, сохраняя полезное внутреннее пространство.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный Cabeus 9U 600мм перфорация серый SH-05F-9U60/60 - по цене 17900 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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