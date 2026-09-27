Шкаф настенный Cabeus 4U 450мм глухая черный WSC-05D-4U55/45M-BK
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
настенный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
30
Высота
42U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741153
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Характеристики
Бренд
Cabeus
Длина
450
Тип
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
30
Высота
42U
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
550
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
60х50х9
Вес, кг.
10.5
Описание товара Шкаф настенный Cabeus 4U 450мм глухая черный WSC-05D-4U55/45M-BK
Телекоммуникационный шкаф Cabeus — практичное решение для организованного размещения оборудования. Настенная конструкция шириной 550 мм и глубиной 450 мм помогает рационально использовать пространство, а высота 42U обеспечивает вместительное внутреннее пространство для телекоммуникационного оснащения. Металлическая дверь защищает содержимое шкафа, а максимальная нагрузка до 30 кг позволяет размещать необходимое оборудование в пределах допустимого веса. Серый цвет выглядит сдержанно и легко вписывается в рабочую обстановку.
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Бренд
Cabeus
Длина
450
Тип
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
30
Высота
42U
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
550
Полезная глубина (мм)
0
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Страна производитель
Беларусь
Телекоммуникационный шкаф Cabeus — практичное решение для организованного размещения оборудования. Настенная конструкция шириной 550 мм и глубиной 450 мм помогает рационально использовать пространство, а высота 42U обеспечивает вместительное внутреннее пространство для телекоммуникационного оснащения. Металлическая дверь защищает содержимое шкафа, а максимальная нагрузка до 30 кг позволяет размещать необходимое оборудование в пределах допустимого веса. Серый цвет выглядит сдержанно и легко вписывается в рабочую обстановку.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Шкаф настенный Cabeus 4U 450мм глухая черный WSC-05D-4U55/45M-BK - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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