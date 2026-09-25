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Шкаф настенный Cabeus 6U 450мм глухая серый WSC-05D-6U55/45 купить с доставкой в Москве
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Шкаф настенный Cabeus 6U 450мм глухая серый WSC-05D-6U55/45

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Шкаф настенный Cabeus 6U 450мм глухая серый WSC-05D-6U55/45 - фото 1
Шкаф настенный Cabeus 6U 450мм глухая серый WSC-05D-6U55/45 - фото 2
Шкаф настенный Cabeus 6U 450мм глухая серый WSC-05D-6U55/45 - фото 3
Шкаф настенный Cabeus 6U 450мм глухая серый WSC-05D-6U55/45 - фото 4
Шкаф настенный Cabeus 6U 450мм глухая серый WSC-05D-6U55/45 - фото 5
Шкаф настенный Cabeus 6U 450мм глухая серый WSC-05D-6U55/45 - фото 6
Шкаф настенный Cabeus 6U 450мм глухая серый WSC-05D-6U55/45 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
30
Высота
6U
  • Шкаф настенный Cabeus 6U 450мм глухая серый WSC-05D-6U55/45 - фото 1
  • Шкаф настенный Cabeus 6U 450мм глухая серый WSC-05D-6U55/45 - фото 2
  • Шкаф настенный Cabeus 6U 450мм глухая серый WSC-05D-6U55/45 - фото 3
  • Шкаф настенный Cabeus 6U 450мм глухая серый WSC-05D-6U55/45 - фото 4
  • Шкаф настенный Cabeus 6U 450мм глухая серый WSC-05D-6U55/45 - фото 5
  • Шкаф настенный Cabeus 6U 450мм глухая серый WSC-05D-6U55/45 - фото 6
  • Шкаф настенный Cabeus 6U 450мм глухая серый WSC-05D-6U55/45 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741152
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Характеристики

Бренд
Cabeus
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
30
Высота
6U
Высота (мм)
320
Ширина (мм)
550
Глубина (мм)
450
Полезная глубина (мм)
390
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х35х33
Вес, кг.
11

Описание товара Шкаф настенный Cabeus 6U 450мм глухая серый WSC-05D-6U55/45

Телекоммуникационный шкаф Cabeus — компактное решение для настенного размещения оборудования. При высоте 6U, размерах 320 ? 550 ? 450 мм и полезной глубине 390 мм он эффективно использует пространство, сохраняя вместительность для оборудования глубиной до 390 мм. Максимальная нагрузка до 30 кг позволяет размещать необходимые устройства без перегрузки конструкции. Серая расцветка придаёт шкафу аккуратный нейтральный вид, а стеклянная дверь обеспечивает визуальный контроль содержимого без необходимости открывать шкаф. Подходит для организации телекоммуникационного оборудования в помещениях, где важно рационально использовать свободное пространство.

Отзывы о товаре Шкаф настенный Cabeus 6U 450мм глухая серый WSC-05D-6U55/45




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Характеристики
Бренд
Cabeus
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
30
Высота
6U
Высота (мм)
320
Ширина (мм)
550
Глубина (мм)
450
Полезная глубина (мм)
390
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Телекоммуникационный шкаф Cabeus — компактное решение для настенного размещения оборудования. При высоте 6U, размерах 320 ? 550 ? 450 мм и полезной глубине 390 мм он эффективно использует пространство, сохраняя вместительность для оборудования глубиной до 390 мм. Максимальная нагрузка до 30 кг позволяет размещать необходимые устройства без перегрузки конструкции. Серая расцветка придаёт шкафу аккуратный нейтральный вид, а стеклянная дверь обеспечивает визуальный контроль содержимого без необходимости открывать шкаф. Подходит для организации телекоммуникационного оборудования в помещениях, где важно рационально использовать свободное пространство.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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