Шкаф настенный Cabeus 6U 450мм глухая серый WSC-05D-6U55/45
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Шкаф настенный Cabeus 6U 450мм глухая серый WSC-05D-6U55/45
Телекоммуникационный шкаф Cabeus — компактное решение для настенного размещения оборудования. При высоте 6U, размерах 320 ? 550 ? 450 мм и полезной глубине 390 мм он эффективно использует пространство, сохраняя вместительность для оборудования глубиной до 390 мм. Максимальная нагрузка до 30 кг позволяет размещать необходимые устройства без перегрузки конструкции. Серая расцветка придаёт шкафу аккуратный нейтральный вид, а стеклянная дверь обеспечивает визуальный контроль содержимого без необходимости открывать шкаф. Подходит для организации телекоммуникационного оборудования в помещениях, где важно рационально использовать свободное пространство.
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