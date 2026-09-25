Top.Mail.Ru
Вентиляторный модуль Cabeus 1U 320мм 4xFAN черный JG03T-BK купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вентиляторный модуль Cabeus 1U 320мм 4xFAN черный JG03T-BK

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Вентиляторный модуль Cabeus 1U 320мм 4xFAN черный JG03T-BK - фото 1
Вентиляторный модуль Cabeus 1U 320мм 4xFAN черный JG03T-BK - фото 2
Вентиляторный модуль Cabeus 1U 320мм 4xFAN черный JG03T-BK - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
50
  • Вентиляторный модуль Cabeus 1U 320мм 4xFAN черный JG03T-BK - фото 1
  • Вентиляторный модуль Cabeus 1U 320мм 4xFAN черный JG03T-BK - фото 2
  • Вентиляторный модуль Cabeus 1U 320мм 4xFAN черный JG03T-BK - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741150
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cabeus
Длина
320
Тип
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота (мм)
47
Ширина (мм)
425
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
50х35х5
Вес, кг.
5.4

Описание товара Вентиляторный модуль Cabeus 1U 320мм 4xFAN черный JG03T-BK

Телекоммуникационный шкаф Cabeus — компактное решение для аккуратного размещения оборудования. Настенная конструкция глубиной 320 мм, шириной 425 мм и высотой 47 мм не займёт много места. Чёрный цвет придаёт изделию строгий универсальный вид, а металлическая дверь обеспечивает закрытое размещение содержимого. Практичный выбор для организации телекоммуникационного пространства.

Отзывы о товаре Вентиляторный модуль Cabeus 1U 320мм 4xFAN черный JG03T-BK




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Cabeus
Длина
320
Тип
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота (мм)
47
Ширина (мм)
425
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телекоммуникационный шкаф Cabeus — компактное решение для аккуратного размещения оборудования. Настенная конструкция глубиной 320 мм, шириной 425 мм и высотой 47 мм не займёт много места. Чёрный цвет придаёт изделию строгий универсальный вид, а металлическая дверь обеспечивает закрытое размещение содержимого. Практичный выбор для организации телекоммуникационного пространства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентиляторный модуль Cabeus 1U 320мм 4xFAN черный JG03T-BK - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...