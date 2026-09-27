Top.Mail.Ru
Патч-панель Cabeus PLHD-48-Cat.6-SH-Dual IDC-1U купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Патч-панель Cabeus PLHD-48-Cat.6-SH-Dual IDC-1U

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Патч-панель Cabeus PLHD-48-Cat.6-SH-Dual IDC-1U - фото 1
Патч-панель Cabeus PLHD-48-Cat.6-SH-Dual IDC-1U - фото 2
Патч-панель Cabeus PLHD-48-Cat.6-SH-Dual IDC-1U - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
патч-панель
Категория витой пары
Cat6
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45, IDC
  • Патч-панель Cabeus PLHD-48-Cat.6-SH-Dual IDC-1U - фото 1
  • Патч-панель Cabeus PLHD-48-Cat.6-SH-Dual IDC-1U - фото 2
  • Патч-панель Cabeus PLHD-48-Cat.6-SH-Dual IDC-1U - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 680 руб. 
Начислим 255 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741149
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Патч-панель Cabeus PLHD-48-Cat.6-SH-Dual IDC-1U
10 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cabeus
Тип товара
патч-панель
Категория витой пары
Cat6
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45, IDC
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х13х5
Вес, кг.
1.52

Описание товара Патч-панель Cabeus PLHD-48-Cat.6-SH-Dual IDC-1U

Патч-панель Cabeus PLHD-48-Cat.6-SH-Dual IDC-1U — это 19-дюймовая экранированная коммутационная панель высокой плотности (HD) на 48 портов RJ-45, занимающая всего 1U в монтажном шкафу. Соответствует категории Cat.6 и оснащена универсальными задними контактами Dual IDC для надежной заделки кабеля инструментами типа 110 или Krone. Предназначена для упорядоченной коммутации магистральных линий связи и сетевого оборудования.

Отзывы о товаре Патч-панель Cabeus PLHD-48-Cat.6-SH-Dual IDC-1U




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Cabeus
Тип товара
патч-панель
Категория витой пары
Cat6
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45, IDC
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Патч-панель Cabeus PLHD-48-Cat.6-SH-Dual IDC-1U — это 19-дюймовая экранированная коммутационная панель высокой плотности (HD) на 48 портов RJ-45, занимающая всего 1U в монтажном шкафу. Соответствует категории Cat.6 и оснащена универсальными задними контактами Dual IDC для надежной заделки кабеля инструментами типа 110 или Krone. Предназначена для упорядоченной коммутации магистральных линий связи и сетевого оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Патч-панель Cabeus PLHD-48-Cat.6-SH-Dual IDC-1U - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 10680 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...