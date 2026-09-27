Top.Mail.Ru
Материнская плата ASUS PRO Q870I-C-CSM, LGA1851, Q870, 2*DDR5, 2*SATA, 1*M.2, 3*USB 3.2, 2*USB 2.0, Type-C, 2*PCIx16, 2*DP+HDMI, mATX; 90MB1MPP-M0EAYC купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Материнская плата ASUS PRO Q870I-C-CSM, LGA1851, Q870, 2*DDR5, 2*SATA, 1*M.2, 3*USB 3.2, 2*USB 2.0, Type-C, 2*PCIx16, 2*DP+HDMI, mATX; 90MB1MPP-M0EAYC

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741125
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Размеры в упаковке, см
23х19х6
Вес, г.
690

Описание товара Материнская плата ASUS PRO Q870I-C-CSM, LGA1851, Q870, 2*DDR5, 2*SATA, 1*M.2, 3*USB 3.2, 2*USB 2.0, Type-C, 2*PCIx16, 2*DP+HDMI, mATX; 90MB1MPP-M0EAYC

Материнская плата ASUS PRO Q870I-C-CSM, LGA1851, Q870, 2*DDR5, 2*SATA, 1*M.2, 3*USB 3.2, 2*USB 2.0, Type-C, 2*PCIx16, 2*DP+HDMI, mATX; 90MB1MPP-M0EAYC

Отзывы о товаре Материнская плата ASUS PRO Q870I-C-CSM, LGA1851, Q870, 2*DDR5, 2*SATA, 1*M.2, 3*USB 3.2, 2*USB 2.0, Type-C, 2*PCIx16, 2*DP+HDMI, mATX; 90MB1MPP-M0EAYC




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Asus
Описание
Материнская плата ASUS PRO Q870I-C-CSM, LGA1851, Q870, 2*DDR5, 2*SATA, 1*M.2, 3*USB 3.2, 2*USB 2.0, Type-C, 2*PCIx16, 2*DP+HDMI, mATX; 90MB1MPP-M0EAYC
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата ASUS PRO Q870I-C-CSM, LGA1851, Q870, 2*DDR5, 2*SATA, 1*M.2, 3*USB 3.2, 2*USB 2.0, Type-C, 2*PCIx16, 2*DP+HDMI, mATX; 90MB1MPP-M0EAYC - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...