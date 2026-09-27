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Шкаф напольный NTSS 22U 1000мм перфорация серый NTSS-R22U60100PD/PD купить с доставкой в Москве
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Шкаф напольный NTSS 22U 1000мм перфорация серый NTSS-R22U60100PD/PD

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Шкаф напольный NTSS 22U 1000мм перфорация серый NTSS-R22U60100PD/PD - фото 1
Шкаф напольный NTSS 22U 1000мм перфорация серый NTSS-R22U60100PD/PD - фото 2
Шкаф напольный NTSS 22U 1000мм перфорация серый NTSS-R22U60100PD/PD - фото 3
Шкаф напольный NTSS 22U 1000мм перфорация серый NTSS-R22U60100PD/PD - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
900
Высота
24U
  • Шкаф напольный NTSS 22U 1000мм перфорация серый NTSS-R22U60100PD/PD - фото 1
  • Шкаф напольный NTSS 22U 1000мм перфорация серый NTSS-R22U60100PD/PD - фото 2
  • Шкаф напольный NTSS 22U 1000мм перфорация серый NTSS-R22U60100PD/PD - фото 3
  • Шкаф напольный NTSS 22U 1000мм перфорация серый NTSS-R22U60100PD/PD - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741078
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Характеристики

Бренд
NTSS
Длина
1000
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
900
Высота
24U
Высота (мм)
1102
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.3х1х0.6
Вес, кг.
56

Описание товара Шкаф напольный NTSS 22U 1000мм перфорация серый NTSS-R22U60100PD/PD

Напольный телекоммуникационный шкаф NTSS высотой 24U — практичное решение для размещения оборудования и организации телекоммуникационной инфраструктуры. Габариты 600 ? 1102 ? 1000 мм обеспечивают вместительное внутреннее пространство, а максимальная нагрузка до 900 кг позволяет использовать шкаф для установки тяжёлого оборудования. Металлическая дверь защищает содержимое шкафа и обеспечивает удобный доступ к размещённым компонентам. Серый цвет выглядит сдержанно и легко вписывается в технические помещения, серверные и офисную инфраструктуру.

Отзывы о товаре Шкаф напольный NTSS 22U 1000мм перфорация серый NTSS-R22U60100PD/PD




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Характеристики
Бренд
NTSS
Длина
1000
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
900
Высота
24U
Высота (мм)
1102
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
0
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Описание
Напольный телекоммуникационный шкаф NTSS высотой 24U — практичное решение для размещения оборудования и организации телекоммуникационной инфраструктуры. Габариты 600 ? 1102 ? 1000 мм обеспечивают вместительное внутреннее пространство, а максимальная нагрузка до 900 кг позволяет использовать шкаф для установки тяжёлого оборудования. Металлическая дверь защищает содержимое шкафа и обеспечивает удобный доступ к размещённым компонентам. Серый цвет выглядит сдержанно и легко вписывается в технические помещения, серверные и офисную инфраструктуру.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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