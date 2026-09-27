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Ролик NTSS для напольных шкафов с тормозом черный NTSS-KM+F купить с доставкой в Москве
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Ролик NTSS для напольных шкафов с тормозом черный NTSS-KM+F

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Ролик NTSS для напольных шкафов с тормозом черный NTSS-KM+F
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741077
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Характеристики

Бренд
NTSS
Длина
51
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
0
Высота (мм)
75
Ширина (мм)
78
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
28х11х7
Вес, г.
300

Описание товара Ролик NTSS для напольных шкафов с тормозом черный NTSS-KM+F

Телекоммуникационный шкаф NTSS — практичное решение для размещения оборудования в напольном формате. Чёрный цвет выглядит сдержанно и легко вписывается в технические помещения. Конструкция без двери обеспечивает открытый доступ к внутреннему пространству, что удобно при размещении и обслуживании оборудования.

Отзывы о товаре Ролик NTSS для напольных шкафов с тормозом черный NTSS-KM+F




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Характеристики
Бренд
NTSS
Длина
51
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
0
Высота (мм)
75
Ширина (мм)
78
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телекоммуникационный шкаф NTSS — практичное решение для размещения оборудования в напольном формате. Чёрный цвет выглядит сдержанно и легко вписывается в технические помещения. Конструкция без двери обеспечивает открытый доступ к внутреннему пространству, что удобно при размещении и обслуживании оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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