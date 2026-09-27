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Полка NTSS стационарная 1U 800мм 100кг черный NTSS-FS-H-800-BL купить с доставкой в Москве
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Полка NTSS стационарная 1U 800мм 100кг черный NTSS-FS-H-800-BL

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Полка NTSS стационарная 1U 800мм 100кг черный NTSS-FS-H-800-BL
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741076
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Характеристики

Бренд
NTSS
Длина
550
Тип
полка
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
100
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
470
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
61х58х22
Вес, кг.
4.7

Описание товара Полка NTSS стационарная 1U 800мм 100кг черный NTSS-FS-H-800-BL

Телекоммуникационная полка NTSS для напольного размещения — практичное решение для организации оборудования и кабельной инфраструктуры. При ширине 470 мм и глубине 550 мм она занимает минимум пространства по основанию, сохраняя полезную вместимость. Максимальная нагрузка до 100 кг позволяет размещать тяжёлое оборудование. Чёрный цвет выглядит сдержанно и универсально, а конструкция без двери обеспечивает открытый доступ к установленным компонентам.

Отзывы о товаре Полка NTSS стационарная 1U 800мм 100кг черный NTSS-FS-H-800-BL




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Характеристики
Бренд
NTSS
Длина
550
Тип
полка
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
100
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
470
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телекоммуникационная полка NTSS для напольного размещения — практичное решение для организации оборудования и кабельной инфраструктуры. При ширине 470 мм и глубине 550 мм она занимает минимум пространства по основанию, сохраняя полезную вместимость. Максимальная нагрузка до 100 кг позволяет размещать тяжёлое оборудование. Чёрный цвет выглядит сдержанно и универсально, а конструкция без двери обеспечивает открытый доступ к установленным компонентам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полка NTSS стационарная 1U 800мм 100кг черный NTSS-FS-H-800-BL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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