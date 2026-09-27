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Направляющие NTSS 18U для 19" шкафов NTSS-19/18-W купить с доставкой в Москве
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Направляющие NTSS 18U для 19" шкафов NTSS-19/18-W

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Направляющие NTSS 18U для 19&quot; шкафов NTSS-19/18-W
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
90
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741075
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Характеристики

Бренд
NTSS
Длина
0
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
90
Высота (мм)
964
Ширина (мм)
570
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
60х10х10
Вес, г.
550

Описание товара Направляющие NTSS 18U для 19" шкафов NTSS-19/18-W

Телекоммуникационный шкаф NTSS — практичное напольное решение для размещения телекоммуникационного оборудования. Серый корпус с металлической дверью сочетает сдержанный внешний вид и необходимую защиту содержимого. При высоте 964 мм и ширине 570 мм шкаф удобно разместить в рабочем помещении, а максимальная нагрузка до 90 кг позволяет использовать его для установки оборудования соответствующего веса.

Отзывы о товаре Направляющие NTSS 18U для 19" шкафов NTSS-19/18-W




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Характеристики
Бренд
NTSS
Длина
0
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
90
Высота (мм)
964
Ширина (мм)
570
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телекоммуникационный шкаф NTSS — практичное напольное решение для размещения телекоммуникационного оборудования. Серый корпус с металлической дверью сочетает сдержанный внешний вид и необходимую защиту содержимого. При высоте 964 мм и ширине 570 мм шкаф удобно разместить в рабочем помещении, а максимальная нагрузка до 90 кг позволяет использовать его для установки оборудования соответствующего веса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Направляющие NTSS 18U для 19" шкафов NTSS-19/18-W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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