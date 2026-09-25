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Кабельный органайзер NTSS кольцо 90x60мм черный NTSS-ORGR-90X60-BL купить с доставкой в Москве
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Кабельный органайзер NTSS кольцо 90x60мм черный NTSS-ORGR-90X60-BL

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Кабельный органайзер NTSS кольцо 90x60мм черный NTSS-ORGR-90X60-BL - фото 1
Кабельный органайзер NTSS кольцо 90x60мм черный NTSS-ORGR-90X60-BL - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
внутренний
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
0
  • Кабельный органайзер NTSS кольцо 90x60мм черный NTSS-ORGR-90X60-BL - фото 1
  • Кабельный органайзер NTSS кольцо 90x60мм черный NTSS-ORGR-90X60-BL - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741073
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кабельный органайзер NTSS кольцо 90x60мм черный NTSS-ORGR-90X60-BL
340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NTSS
Длина
0
Тип
полка
Размещение
внутренний
Цвет
черный
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
0
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
60
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
10х8х3
Вес, г.
100

Описание товара Кабельный органайзер NTSS кольцо 90x60мм черный NTSS-ORGR-90X60-BL

Телекоммуникационная полка NTSS в чёрном цвете предназначена для размещения внутри помещений. Компактная ширина 60 мм позволяет аккуратно организовать пространство, а конструкция без двери обеспечивает удобный доступ к размещённому оборудованию. Практичное решение для телекоммуникационных шкафов и систем.

Отзывы о товаре Кабельный органайзер NTSS кольцо 90x60мм черный NTSS-ORGR-90X60-BL




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Характеристики
Бренд
NTSS
Длина
0
Тип
полка
Размещение
внутренний
Цвет
черный
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
0
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
60
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телекоммуникационная полка NTSS в чёрном цвете предназначена для размещения внутри помещений. Компактная ширина 60 мм позволяет аккуратно организовать пространство, а конструкция без двери обеспечивает удобный доступ к размещённому оборудованию. Практичное решение для телекоммуникационных шкафов и систем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кабельный органайзер NTSS кольцо 90x60мм черный NTSS-ORGR-90X60-BL - по цене 340 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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