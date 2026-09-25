Шкаф напольный NTSS 32U 600мм стекло черный NTSS-R32U6060GS-BL
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Характеристики
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
900
Высота
33U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 560 руб.
В наличии
Код товара: 741072
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37 560 руб.
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Характеристики
Бренд
NTSS
Длина
600
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
металлическая панель
Максимальная нагрузка
900
Высота
33U
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
510
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.7х0.7х0.7
Вес, кг.
65.7
Описание товара Шкаф напольный NTSS 32U 600мм стекло черный NTSS-R32U6060GS-BL
Телекоммуникационный шкаф NTSS для напольного размещения оборудования. Высота 33U обеспечивает вместительное внутреннее пространство для организации телекоммуникационной системы. Сдержанный серый цвет легко вписывается в технические и серверные помещения, а металлическая панель двери подчёркивает практичность конструкции. Надёжное решение для аккуратного размещения оборудования в одном шкафу.
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Бренд
NTSS
Длина
600
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
металлическая панель
Максимальная нагрузка
900
Высота
33U
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
510
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Страна производитель
Беларусь
Телекоммуникационный шкаф NTSS для напольного размещения оборудования. Высота 33U обеспечивает вместительное внутреннее пространство для организации телекоммуникационной системы. Сдержанный серый цвет легко вписывается в технические и серверные помещения, а металлическая панель двери подчёркивает практичность конструкции. Надёжное решение для аккуратного размещения оборудования в одном шкафу.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Купить Шкаф напольный NTSS 32U 600мм стекло черный NTSS-R32U6060GS-BL - по цене 37560 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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