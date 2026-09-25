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Шкаф напольный NTSS 32U 600мм стекло черный NTSS-R32U6060GS-BL купить с доставкой в Москве
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Шкаф напольный NTSS 32U 600мм стекло черный NTSS-R32U6060GS-BL

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Шкаф напольный NTSS 32U 600мм стекло черный NTSS-R32U6060GS-BL - фото 1
Шкаф напольный NTSS 32U 600мм стекло черный NTSS-R32U6060GS-BL - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
900
Высота
33U
  • Шкаф напольный NTSS 32U 600мм стекло черный NTSS-R32U6060GS-BL - фото 1
  • Шкаф напольный NTSS 32U 600мм стекло черный NTSS-R32U6060GS-BL - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 560 руб. 
Начислим 612 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741072
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шкаф напольный NTSS 32U 600мм стекло черный NTSS-R32U6060GS-BL
37 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NTSS
Длина
600
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
металлическая панель
Максимальная нагрузка
900
Высота
33U
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
510
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.7х0.7х0.7
Вес, кг.
65.7

Описание товара Шкаф напольный NTSS 32U 600мм стекло черный NTSS-R32U6060GS-BL

Телекоммуникационный шкаф NTSS для напольного размещения оборудования. Высота 33U обеспечивает вместительное внутреннее пространство для организации телекоммуникационной системы. Сдержанный серый цвет легко вписывается в технические и серверные помещения, а металлическая панель двери подчёркивает практичность конструкции. Надёжное решение для аккуратного размещения оборудования в одном шкафу.

Отзывы о товаре Шкаф напольный NTSS 32U 600мм стекло черный NTSS-R32U6060GS-BL




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Характеристики
Бренд
NTSS
Длина
600
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
металлическая панель
Максимальная нагрузка
900
Высота
33U
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
510
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Телекоммуникационный шкаф NTSS для напольного размещения оборудования. Высота 33U обеспечивает вместительное внутреннее пространство для организации телекоммуникационной системы. Сдержанный серый цвет легко вписывается в технические и серверные помещения, а металлическая панель двери подчёркивает практичность конструкции. Надёжное решение для аккуратного размещения оборудования в одном шкафу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный NTSS 32U 600мм стекло черный NTSS-R32U6060GS-BL - по цене 37560 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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