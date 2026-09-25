Шкаф настенный NTSS 5U 140мм стекло черный NTSS-SOHO5U-BL
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Характеристики
Описание товара Шкаф настенный NTSS 5U 140мм стекло черный NTSS-SOHO5U-BL
Представляем вашему вниманию настенный шкаф NTSS-SOHO5U-BL — идеальное решение для организации и защиты вашего критически важного сетевого и серверного оборудования. В условиях, где важен каждый сантиметр пространства, этот компактный и надежный шкаф станет вашим верным помощником, обеспечивая порядок, безопасность и легкий доступ к вашим устройствам. Благодаря своим скромным габаритам — глубина составляет всего четырнадцать сантиметров при ширине в пятьсот двадцать миллиметров — данный шкаф легко впишется в любое помещение, будь то серверная комната, офисное пространство или даже защищенная ниша. Его настенное размещение позволяет эффективно использовать вертикальное пространство, освобождая ценную площадь пола. Несмотря на внешнюю компактность, внутреннее пространство шкафа, выполненное в стандарте пять юнитов высоты, способно вместить значительное количество активного и пассивного оборудования стандартной ширины для монтажа в девятнадцать дюймов. Прочность и долговечность конструкции являются ключевыми преимуществами этой модели. Шкаф изготовлен из высококачественных материалов, что позволяет ему выдерживать внушительную нагрузку до восьмидесяти килограммов. Вы можете быть уверены, что ваше оборудование находится в полной безопасности. Для удобства контроля и доступа шкаф оснащен двумя дверцами. Передняя дверца выполнена из прочного закаленного стекла, которое обеспечивает превосходный обзор и визуальный мониторинг индикаторов установленных устройств без необходимости открывания. Задняя же дверца изготовлена из цельного металлического листа, что обеспечивает дополнительную защиту и жесткость всей конструкции, а также упрощает прокладку кабелей.
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