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Шкаф настенный NTSS 5U 140мм стекло черный NTSS-SOHO5U-BL купить с доставкой в Москве
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Шкаф настенный NTSS 5U 140мм стекло черный NTSS-SOHO5U-BL

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Шкаф настенный NTSS 5U 140мм стекло черный NTSS-SOHO5U-BL - фото 1
Шкаф настенный NTSS 5U 140мм стекло черный NTSS-SOHO5U-BL - фото 2
Шкаф настенный NTSS 5U 140мм стекло черный NTSS-SOHO5U-BL - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
80
  • Шкаф настенный NTSS 5U 140мм стекло черный NTSS-SOHO5U-BL - фото 1
  • Шкаф настенный NTSS 5U 140мм стекло черный NTSS-SOHO5U-BL - фото 2
  • Шкаф настенный NTSS 5U 140мм стекло черный NTSS-SOHO5U-BL - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741070
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Характеристики

Бренд
NTSS
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
80
Высота (мм)
480
Ширина (мм)
520
Глубина (мм)
140
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
57х57х15
Вес, кг.
11

Описание товара Шкаф настенный NTSS 5U 140мм стекло черный NTSS-SOHO5U-BL

Представляем вашему вниманию настенный шкаф NTSS-SOHO5U-BL — идеальное решение для организации и защиты вашего критически важного сетевого и серверного оборудования. В условиях, где важен каждый сантиметр пространства, этот компактный и надежный шкаф станет вашим верным помощником, обеспечивая порядок, безопасность и легкий доступ к вашим устройствам. Благодаря своим скромным габаритам — глубина составляет всего четырнадцать сантиметров при ширине в пятьсот двадцать миллиметров — данный шкаф легко впишется в любое помещение, будь то серверная комната, офисное пространство или даже защищенная ниша. Его настенное размещение позволяет эффективно использовать вертикальное пространство, освобождая ценную площадь пола. Несмотря на внешнюю компактность, внутреннее пространство шкафа, выполненное в стандарте пять юнитов высоты, способно вместить значительное количество активного и пассивного оборудования стандартной ширины для монтажа в девятнадцать дюймов. Прочность и долговечность конструкции являются ключевыми преимуществами этой модели. Шкаф изготовлен из высококачественных материалов, что позволяет ему выдерживать внушительную нагрузку до восьмидесяти килограммов. Вы можете быть уверены, что ваше оборудование находится в полной безопасности. Для удобства контроля и доступа шкаф оснащен двумя дверцами. Передняя дверца выполнена из прочного закаленного стекла, которое обеспечивает превосходный обзор и визуальный мониторинг индикаторов установленных устройств без необходимости открывания. Задняя же дверца изготовлена из цельного металлического листа, что обеспечивает дополнительную защиту и жесткость всей конструкции, а также упрощает прокладку кабелей.

Отзывы о товаре Шкаф настенный NTSS 5U 140мм стекло черный NTSS-SOHO5U-BL




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Характеристики
Бренд
NTSS
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
80
Высота (мм)
480
Ширина (мм)
520
Глубина (мм)
140
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Описание
Представляем вашему вниманию настенный шкаф NTSS-SOHO5U-BL — идеальное решение для организации и защиты вашего критически важного сетевого и серверного оборудования. В условиях, где важен каждый сантиметр пространства, этот компактный и надежный шкаф станет вашим верным помощником, обеспечивая порядок, безопасность и легкий доступ к вашим устройствам. Благодаря своим скромным габаритам — глубина составляет всего четырнадцать сантиметров при ширине в пятьсот двадцать миллиметров — данный шкаф легко впишется в любое помещение, будь то серверная комната, офисное пространство или даже защищенная ниша. Его настенное размещение позволяет эффективно использовать вертикальное пространство, освобождая ценную площадь пола. Несмотря на внешнюю компактность, внутреннее пространство шкафа, выполненное в стандарте пять юнитов высоты, способно вместить значительное количество активного и пассивного оборудования стандартной ширины для монтажа в девятнадцать дюймов. Прочность и долговечность конструкции являются ключевыми преимуществами этой модели. Шкаф изготовлен из высококачественных материалов, что позволяет ему выдерживать внушительную нагрузку до восьмидесяти килограммов. Вы можете быть уверены, что ваше оборудование находится в полной безопасности. Для удобства контроля и доступа шкаф оснащен двумя дверцами. Передняя дверца выполнена из прочного закаленного стекла, которое обеспечивает превосходный обзор и визуальный мониторинг индикаторов установленных устройств без необходимости открывания. Задняя же дверца изготовлена из цельного металлического листа, что обеспечивает дополнительную защиту и жесткость всей конструкции, а также упрощает прокладку кабелей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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