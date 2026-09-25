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Шкаф настенный NTSS 9U 450мм стекло серый NTSS-W9U6045GS купить с доставкой в Москве
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Шкаф настенный NTSS 9U 450мм стекло серый NTSS-W9U6045GS

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Шкаф настенный NTSS 9U 450мм стекло серый NTSS-W9U6045GS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
90
Высота
9U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741069
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Характеристики

Бренд
NTSS
Длина
450
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
90
Высота
9U
Высота (мм)
500
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
61х54х19
Вес, кг.
20.1

Описание товара Шкаф настенный NTSS 9U 450мм стекло серый NTSS-W9U6045GS

Телекоммуникационный шкаф NTSS — компактное решение для аккуратного размещения оборудования. При ширине 600 мм, высоте 500 мм и глубине 450 мм он не займёт много места, сохраняя полезный внутренний объём 9U. Серый корпус дополнен металлической дверью, а максимальная нагрузка до 90 кг позволяет разместить необходимое оборудование с уверенным запасом. Практичный формат для организации телекоммуникационной системы в ограниченном пространстве.

Отзывы о товаре Шкаф настенный NTSS 9U 450мм стекло серый NTSS-W9U6045GS




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Характеристики
Бренд
NTSS
Длина
450
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
90
Высота
9U
Высота (мм)
500
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
0
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Телекоммуникационный шкаф NTSS — компактное решение для аккуратного размещения оборудования. При ширине 600 мм, высоте 500 мм и глубине 450 мм он не займёт много места, сохраняя полезный внутренний объём 9U. Серый корпус дополнен металлической дверью, а максимальная нагрузка до 90 кг позволяет разместить необходимое оборудование с уверенным запасом. Практичный формат для организации телекоммуникационной системы в ограниченном пространстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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