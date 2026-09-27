Патч-панель NEOMAX NM-PP-2U48P-UC5E-D-108-BK
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Патч-панель NEOMAX NM-PP-2U48P-UC5E-D-108-BK
Патч-панель Neomax NM-PP-2U48P-UC5E-D-108-BK — это надежный элемент, предназначенный для крепления и соединения различных технических компонентов. Он выполнен из прочного материала (Металл/Пластик), и обладает крайне функциональным дизайном. Цвет изделия: Черный. Neomax NM-PP-2U48P-UC5E-D-108-BK отлично справляется с задачами, соответствующими его основному назначению (Для коммутации). Эксплуатационные характеристики изделия: ширина — , глубина — , высота — . В одном товаре содержится . Neomax NM-PP-2U48P-UC5E-D-108-BK идеально подходит для применения в таких областях, как телекоммуникации, системы видеонаблюдения и автоматизации. Дополнительная информация: 48 портов.
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