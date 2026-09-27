Шкаф напольный Lanmaster 27U 600мм стекло черный TWT-CBB-27U-6X6-G1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
800
Высота
24U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 950 руб.
В наличии
Код товара: 741032
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
26 950 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
LANMASTER
Длина
600
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
металлическая панель
Максимальная нагрузка
800
Высота
24U
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.35х0.63х0.25
Вес, кг.
68.2
Описание товара Шкаф напольный Lanmaster 27U 600мм стекло черный TWT-CBB-27U-6X6-G1
Телекоммуникационный шкаф Lanmaster — вместительное напольное решение для размещения оборудования. Высота 24U и габариты 600?600 мм позволяют рационально организовать пространство внутри шкафа, а максимальная нагрузка до 800 кг подходит для установки тяжёлого оборудования. Чёрный цвет придаёт корпусу строгий универсальный вид, металлическая панель двери подчёркивает практичность конструкции.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 27 970 руб.6993 руб. в СплитСтойка напольная ЦМО 47U 800мм черный СТК-47.2-9005
-
В наличииЦена 27 970 руб.6993 руб. в СплитСтойка напольная ЦМО 47U 800мм серый СТК-47.2
-
В наличииЦена 28 890 руб.7223 руб. в СплитСтойка напольная ЦМО 49U 800мм серый СТК-49.2
-
В наличииЦена 33 000 руб.8250 руб. в СплитШкаф настенный всепогодный ЦМО 12U 330мм перфорация серый ШТВ-Н-...
-
В наличииЦена 34 900 руб.8725 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 18U 600мм перфорация серый ШТК-М-18.6.6-3ААА
-
В наличииЦена 37 540 руб.9385 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 18U 800мм стекло серый ШТК-Э-18.6.8-13АА
-
В наличииЦена 37 560 руб.9390 руб. в СплитШкаф напольный NTSS 32U 600мм стекло черный NTSS-R32U6060GS-BL
-
В наличииЦена 39 010 руб.9753 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 36U 600мм стекло черный ШТК-М-36.6.6-1ААА-900...
-
В наличииЦена 39 290 руб.9823 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 18U 800мм стекло серый ШТК-М-18.6.8-1ААА
-
В наличииЦена 40 440 руб.10110 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 24U 600мм перфорация серый ШТК-М-24.6.6-3ААА
-
В наличииЦена 45 340 руб.11335 руб. в СплитШкаф напольный Cabeus 42U 1000мм перфорация серый SH-05C-42U60/1...
-
В наличииЦена 47 720 руб.11930 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 24U 1000мм перфорация серый ШТК-М-24.6.10-3АА...
Бренд
LANMASTER
Длина
600
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
металлическая панель
Максимальная нагрузка
800
Высота
24U
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
0
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Телекоммуникационный шкаф Lanmaster — вместительное напольное решение для размещения оборудования. Высота 24U и габариты 600?600 мм позволяют рационально организовать пространство внутри шкафа, а максимальная нагрузка до 800 кг подходит для установки тяжёлого оборудования. Чёрный цвет придаёт корпусу строгий универсальный вид, металлическая панель двери подчёркивает практичность конструкции.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Шкаф напольный Lanmaster 27U 600мм стекло черный TWT-CBB-27U-6X6-G1 - стоимость товара 26950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шкаф напольный Lanmaster 27U 600мм стекло черный TWT-CBB-27U-6X6-G1