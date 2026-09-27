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Шкаф напольный Lanmaster 27U 600мм стекло черный TWT-CBB-27U-6X6-G1 купить с доставкой в Москве
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Шкаф напольный Lanmaster 27U 600мм стекло черный TWT-CBB-27U-6X6-G1

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Шкаф напольный Lanmaster 27U 600мм стекло черный TWT-CBB-27U-6X6-G1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
800
Высота
24U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 950 руб. 
Начислим 455 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741032
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шкаф напольный Lanmaster 27U 600мм стекло черный TWT-CBB-27U-6X6-G1
26 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LANMASTER
Длина
600
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
металлическая панель
Максимальная нагрузка
800
Высота
24U
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.35х0.63х0.25
Вес, кг.
68.2

Описание товара Шкаф напольный Lanmaster 27U 600мм стекло черный TWT-CBB-27U-6X6-G1

Телекоммуникационный шкаф Lanmaster — вместительное напольное решение для размещения оборудования. Высота 24U и габариты 600?600 мм позволяют рационально организовать пространство внутри шкафа, а максимальная нагрузка до 800 кг подходит для установки тяжёлого оборудования. Чёрный цвет придаёт корпусу строгий универсальный вид, металлическая панель двери подчёркивает практичность конструкции.

Отзывы о товаре Шкаф напольный Lanmaster 27U 600мм стекло черный TWT-CBB-27U-6X6-G1




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Характеристики
Бренд
LANMASTER
Длина
600
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
металлическая панель
Максимальная нагрузка
800
Высота
24U
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
0
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Телекоммуникационный шкаф Lanmaster — вместительное напольное решение для размещения оборудования. Высота 24U и габариты 600?600 мм позволяют рационально организовать пространство внутри шкафа, а максимальная нагрузка до 800 кг подходит для установки тяжёлого оборудования. Чёрный цвет придаёт корпусу строгий универсальный вид, металлическая панель двери подчёркивает практичность конструкции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф напольный Lanmaster 27U 600мм стекло черный TWT-CBB-27U-6X6-G1 - стоимость товара 26950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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