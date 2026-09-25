Розетка RJ-45 Cabeus WS-8P8C-Cat.5e-2
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
розетка
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45, IDC
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб.
В наличии
Код товара: 741017
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370 руб.
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Характеристики
Бренд
Cabeus
Тип товара
розетка
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45, IDC
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х7х3
Вес, г.
100
Описание товара Розетка RJ-45 Cabeus WS-8P8C-Cat.5e-2
Неэкранированная компьютерная розетка настенного монтажа. Соответствует характеристикам категории 5е. Имеет 2 порта RJ-45 (8р8с). На печатной плате установлены контакты типа Dual IDC с цветной маркировкой по двум стандартам: T568 А и B. Ножи контактов располагаются под 45°, что лучше сказывается на передаточных характеристиках разъема. Для заделки проводников подходят ножи тип 110 и Krone. В комплект розетки входит двусторонняя клеевая площадка, винты для крепления к стене и стяжки для фиксации кабелей в розетке.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Cabeus
Тип товара
розетка
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45, IDC
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Неэкранированная компьютерная розетка настенного монтажа. Соответствует характеристикам категории 5е. Имеет 2 порта RJ-45 (8р8с). На печатной плате установлены контакты типа Dual IDC с цветной маркировкой по двум стандартам: T568 А и B. Ножи контактов располагаются под 45°, что лучше сказывается на передаточных характеристиках разъема. Для заделки проводников подходят ножи тип 110 и Krone. В комплект розетки входит двусторонняя клеевая площадка, винты для крепления к стене и стяжки для фиксации кабелей в розетке.
Купить Розетка RJ-45 Cabeus WS-8P8C-Cat.5e-2 - по цене 370 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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