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Полка Cabeus консольная 1U 200мм 15кг черный SH-J017-1U-200-BK купить с доставкой в Москве
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Полка Cabeus консольная 1U 200мм 15кг черный SH-J017-1U-200-BK

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Полка Cabeus консольная 1U 200мм 15кг черный SH-J017-1U-200-BK
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
внутренний
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741009
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Характеристики

Бренд
Cabeus
Длина
200
Тип
полка
Размещение
внутренний
Цвет
черный
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
15
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
0
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
45х20х5
Вес, кг.
1

Описание товара Полка Cabeus консольная 1U 200мм 15кг черный SH-J017-1U-200-BK

Полка Cabeus для внутреннего размещения телекоммуникационного оборудования. Компактная глубина 200 мм помогает рационально использовать пространство, а максимальная нагрузка до 15 кг позволяет разместить необходимое оборудование и аксессуары. Открытая конструкция без двери обеспечивает удобный доступ к содержимому, а чёрный цвет придаёт изделию сдержанный профессиональный вид.

Отзывы о товаре Полка Cabeus консольная 1U 200мм 15кг черный SH-J017-1U-200-BK




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Характеристики
Бренд
Cabeus
Длина
200
Тип
полка
Размещение
внутренний
Цвет
черный
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
15
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
0
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Описание
Полка Cabeus для внутреннего размещения телекоммуникационного оборудования. Компактная глубина 200 мм помогает рационально использовать пространство, а максимальная нагрузка до 15 кг позволяет разместить необходимое оборудование и аксессуары. Открытая конструкция без двери обеспечивает удобный доступ к содержимому, а чёрный цвет придаёт изделию сдержанный профессиональный вид.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полка Cabeus консольная 1U 200мм 15кг черный SH-J017-1U-200-BK - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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