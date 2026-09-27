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Полка Cabeus консольная 1U 315мм 15кг черный SH-J017-1U-315-BK купить с доставкой в Москве
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Полка Cabeus консольная 1U 315мм 15кг черный SH-J017-1U-315-BK

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Полка Cabeus консольная 1U 315мм 15кг черный SH-J017-1U-315-BK - фото 1
Полка Cabeus консольная 1U 315мм 15кг черный SH-J017-1U-315-BK - фото 2
Полка Cabeus консольная 1U 315мм 15кг черный SH-J017-1U-315-BK - фото 3
Полка Cabeus консольная 1U 315мм 15кг черный SH-J017-1U-315-BK - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
полка
Размещение
внутренний
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
15
  • Полка Cabeus консольная 1U 315мм 15кг черный SH-J017-1U-315-BK - фото 1
  • Полка Cabeus консольная 1U 315мм 15кг черный SH-J017-1U-315-BK - фото 2
  • Полка Cabeus консольная 1U 315мм 15кг черный SH-J017-1U-315-BK - фото 3
  • Полка Cabeus консольная 1U 315мм 15кг черный SH-J017-1U-315-BK - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб. 
Начислим 54 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741008
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Полка Cabeus консольная 1U 315мм 15кг черный SH-J017-1U-315-BK
1 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cabeus
Тип устройства
полка
Размещение
внутренний
Цвет
черный
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
15
Высота (мм)
44
Ширина (мм)
445
Глубина (мм)
315
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х34х5
Вес, кг.
1.5

Описание товара Полка Cabeus консольная 1U 315мм 15кг черный SH-J017-1U-315-BK

Cabeus SH-J017-1U-315-BK Полка 19 — идеальное решение для организации пространства и рационального размещения оборудования. Данная модель является воплощением надёжности, универсальности и продуманного инженерного подхода, что делает её незаменимым элементом любой современней инфраструктуры. Конструкция данной полки относится к консольному типу, что обеспечивает её удобство и лёгкость монтажа. Она занимает всего одну стандартную высотную единицу, что позволяет эффективно использовать каждый сантиметр ценного пространства внутри серверного шкафа или стойки. Благодаря этому вы получаете дополнительную площадь для размещения необходимого оборудования без увеличения габаритов самой мебели. Монтажный профиль изделия полностью соответствует общепринятому стандарту в девятнадцать дюймов, что гарантирует его безупречную совместимость с подавляющим большинством существующих на рынке шкафов и стоек. Установка осуществляется быстро и не требует дополнительных инструментов или сложных манипуляций. Одной из ключевых особенностей данной полки является её исключительная прочность. Несмотря на кажущуюся лёгкость, полка способна выдерживать значительную нагрузку до пятнадцати килограммов. Эта характеристика обеспечивается применением высококачественной стали толщиной один и три десятых миллиметра. Такой запас прочности позволяет с уверенностью размещать на ней сетевое оборудование, блоки питания, инструменты или другие необходимые в работе аксессуары, не опасаясь за их сохранность и целостность самой конструкции. Глубина полки составляет триста пятнадцать миллиметров, что предоставляет ample space для размещения даже достаточно габаритных предметов. Вся поверхность полки является перфорированной. Это инженерное решение выполняет сразу несколько важных функций. Во-первых, перфорация способствует эффективной вентиляции размещённого оборудования, предотвращая его перегрев и обеспечивая стабильность работы. Во-вторых, она позволяет производить крепление устройств или прокладку кабелей напрямую к поверхности полки, используя стандартные метизы, что значительно повышает гибкость конфигурации и порядок в системе кабельного управления. Эстетическая составляющая также продумана до мелочей.

Отзывы о товаре Полка Cabeus консольная 1U 315мм 15кг черный SH-J017-1U-315-BK




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Характеристики
Бренд
Cabeus
Тип устройства
полка
Размещение
внутренний
Цвет
черный
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
15
Высота (мм)
44
Ширина (мм)
445
Глубина (мм)
315
Страна производитель
Китай
Описание
Cabeus SH-J017-1U-315-BK Полка 19 — идеальное решение для организации пространства и рационального размещения оборудования. Данная модель является воплощением надёжности, универсальности и продуманного инженерного подхода, что делает её незаменимым элементом любой современней инфраструктуры. Конструкция данной полки относится к консольному типу, что обеспечивает её удобство и лёгкость монтажа. Она занимает всего одну стандартную высотную единицу, что позволяет эффективно использовать каждый сантиметр ценного пространства внутри серверного шкафа или стойки. Благодаря этому вы получаете дополнительную площадь для размещения необходимого оборудования без увеличения габаритов самой мебели. Монтажный профиль изделия полностью соответствует общепринятому стандарту в девятнадцать дюймов, что гарантирует его безупречную совместимость с подавляющим большинством существующих на рынке шкафов и стоек. Установка осуществляется быстро и не требует дополнительных инструментов или сложных манипуляций. Одной из ключевых особенностей данной полки является её исключительная прочность. Несмотря на кажущуюся лёгкость, полка способна выдерживать значительную нагрузку до пятнадцати килограммов. Эта характеристика обеспечивается применением высококачественной стали толщиной один и три десятых миллиметра. Такой запас прочности позволяет с уверенностью размещать на ней сетевое оборудование, блоки питания, инструменты или другие необходимые в работе аксессуары, не опасаясь за их сохранность и целостность самой конструкции. Глубина полки составляет триста пятнадцать миллиметров, что предоставляет ample space для размещения даже достаточно габаритных предметов. Вся поверхность полки является перфорированной. Это инженерное решение выполняет сразу несколько важных функций. Во-первых, перфорация способствует эффективной вентиляции размещённого оборудования, предотвращая его перегрев и обеспечивая стабильность работы. Во-вторых, она позволяет производить крепление устройств или прокладку кабелей напрямую к поверхности полки, используя стандартные метизы, что значительно повышает гибкость конфигурации и порядок в системе кабельного управления. Эстетическая составляющая также продумана до мелочей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полка Cabeus консольная 1U 315мм 15кг черный SH-J017-1U-315-BK - по цене 1730 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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