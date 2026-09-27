Описание товара Полка Cabeus консольная 1U 315мм 15кг черный SH-J017-1U-315-BK

Cabeus SH-J017-1U-315-BK Полка 19 — идеальное решение для организации пространства и рационального размещения оборудования. Данная модель является воплощением надёжности, универсальности и продуманного инженерного подхода, что делает её незаменимым элементом любой современней инфраструктуры. Конструкция данной полки относится к консольному типу, что обеспечивает её удобство и лёгкость монтажа. Она занимает всего одну стандартную высотную единицу, что позволяет эффективно использовать каждый сантиметр ценного пространства внутри серверного шкафа или стойки. Благодаря этому вы получаете дополнительную площадь для размещения необходимого оборудования без увеличения габаритов самой мебели. Монтажный профиль изделия полностью соответствует общепринятому стандарту в девятнадцать дюймов, что гарантирует его безупречную совместимость с подавляющим большинством существующих на рынке шкафов и стоек. Установка осуществляется быстро и не требует дополнительных инструментов или сложных манипуляций. Одной из ключевых особенностей данной полки является её исключительная прочность. Несмотря на кажущуюся лёгкость, полка способна выдерживать значительную нагрузку до пятнадцати килограммов. Эта характеристика обеспечивается применением высококачественной стали толщиной один и три десятых миллиметра. Такой запас прочности позволяет с уверенностью размещать на ней сетевое оборудование, блоки питания, инструменты или другие необходимые в работе аксессуары, не опасаясь за их сохранность и целостность самой конструкции. Глубина полки составляет триста пятнадцать миллиметров, что предоставляет ample space для размещения даже достаточно габаритных предметов. Вся поверхность полки является перфорированной. Это инженерное решение выполняет сразу несколько важных функций. Во-первых, перфорация способствует эффективной вентиляции размещённого оборудования, предотвращая его перегрев и обеспечивая стабильность работы. Во-вторых, она позволяет производить крепление устройств или прокладку кабелей напрямую к поверхности полки, используя стандартные метизы, что значительно повышает гибкость конфигурации и порядок в системе кабельного управления. Эстетическая составляющая также продумана до мелочей.