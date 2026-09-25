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Полка Cabeus консольная 2U 400мм 20кг черный SH-J017-2U-400-BK купить с доставкой в Москве
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Полка Cabeus консольная 2U 400мм 20кг черный SH-J017-2U-400-BK

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Полка Cabeus консольная 2U 400мм 20кг черный SH-J017-2U-400-BK
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
внутренний
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741007
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Характеристики

Бренд
Cabeus
Длина
400
Тип
полка
Размещение
внутренний
Цвет
черный
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
20
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
0
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
48х41х10
Вес, кг.
2

Описание товара Полка Cabeus консольная 2U 400мм 20кг черный SH-J017-2U-400-BK

Телекоммуникационный шкаф Cabeus для внутреннего размещения — практичное решение для организации оборудования в помещении. Модель выполнена в чёрном цвете, не оснащена дверью и рассчитана на максимальную нагрузку до 20 кг. Глубина 400 мм позволяет удобно разместить совместимое телекоммуникационное оборудование, а конструкция типа полки обеспечивает быстрый доступ к нему.

Отзывы о товаре Полка Cabeus консольная 2U 400мм 20кг черный SH-J017-2U-400-BK




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Характеристики
Бренд
Cabeus
Длина
400
Тип
полка
Размещение
внутренний
Цвет
черный
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
20
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
0
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телекоммуникационный шкаф Cabeus для внутреннего размещения — практичное решение для организации оборудования в помещении. Модель выполнена в чёрном цвете, не оснащена дверью и рассчитана на максимальную нагрузку до 20 кг. Глубина 400 мм позволяет удобно разместить совместимое телекоммуникационное оборудование, а конструкция типа полки обеспечивает быстрый доступ к нему.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полка Cabeus консольная 2U 400мм 20кг черный SH-J017-2U-400-BK - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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