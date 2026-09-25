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Полка Cabeus перфорированная 1000мм 100кг черный SH-J018-FC-1000-100KG-BK купить с доставкой в Москве
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Полка Cabeus перфорированная 1000мм 100кг черный SH-J018-FC-1000-100KG-BK

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Полка Cabeus перфорированная 1000мм 100кг черный SH-J018-FC-1000-100KG-BK - фото 1
Полка Cabeus перфорированная 1000мм 100кг черный SH-J018-FC-1000-100KG-BK - фото 2
Полка Cabeus перфорированная 1000мм 100кг черный SH-J018-FC-1000-100KG-BK - фото 3
Полка Cabeus перфорированная 1000мм 100кг черный SH-J018-FC-1000-100KG-BK - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
полка
Размещение
внутренний
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
100
  • Полка Cabeus перфорированная 1000мм 100кг черный SH-J018-FC-1000-100KG-BK - фото 1
  • Полка Cabeus перфорированная 1000мм 100кг черный SH-J018-FC-1000-100KG-BK - фото 2
  • Полка Cabeus перфорированная 1000мм 100кг черный SH-J018-FC-1000-100KG-BK - фото 3
  • Полка Cabeus перфорированная 1000мм 100кг черный SH-J018-FC-1000-100KG-BK - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 690 руб. 
Начислим 83 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741006
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Полка Cabeus перфорированная 1000мм 100кг черный SH-J018-FC-1000-100KG-BK
3 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cabeus
Тип устройства
полка
Размещение
внутренний
Цвет
черный
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
100
Высота (мм)
35
Ширина (мм)
495
Глубина (мм)
700
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х51х5
Вес, кг.
5.5

Описание товара Полка Cabeus перфорированная 1000мм 100кг черный SH-J018-FC-1000-100KG-BK

Усиленная стационарная полка четырехточечного крепления предназначена для установки в напольные шкафы Cabeus глубиной 1000мм. Используется для размещения технологического оборудования, не имеющего стандартного 19” крепления. Полка имеет перфорацию, позволяющую охлаждать технологическое оборудование. Максимально разрешенная нагрузка – 100 кг. Покрытие – порошковая ударопрочная краска, черная (RAL9004). Толщина стали составляет 2 мм. Установка стационарной полки производится путем крепления на боковые поверхности 19” направляющих с помощью стандартного крепежа – квадратных гаек, винтов М6 и пластиковых шайб.

Отзывы о товаре Полка Cabeus перфорированная 1000мм 100кг черный SH-J018-FC-1000-100KG-BK




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Характеристики
Бренд
Cabeus
Тип устройства
полка
Размещение
внутренний
Цвет
черный
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
100
Высота (мм)
35
Ширина (мм)
495
Глубина (мм)
700
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Китай
Описание
Усиленная стационарная полка четырехточечного крепления предназначена для установки в напольные шкафы Cabeus глубиной 1000мм. Используется для размещения технологического оборудования, не имеющего стандартного 19” крепления. Полка имеет перфорацию, позволяющую охлаждать технологическое оборудование. Максимально разрешенная нагрузка – 100 кг. Покрытие – порошковая ударопрочная краска, черная (RAL9004). Толщина стали составляет 2 мм. Установка стационарной полки производится путем крепления на боковые поверхности 19” направляющих с помощью стандартного крепежа – квадратных гаек, винтов М6 и пластиковых шайб.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Полка Cabeus перфорированная 1000мм 100кг черный SH-J018-FC-1000-100KG-BK - по цене 3690 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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