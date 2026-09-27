Полка Cabeus перфорированная 600мм 45кг серый SH-J018-FC-600M
Оригинальный товар
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Характеристики
Размещение
внутренний
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 540 руб.
В наличии
Код товара: 741005
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1 540 руб.
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Характеристики
Бренд
Cabeus
Длина
400
Тип
полка
Размещение
внутренний
Цвет
черный
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
45
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
0
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
51х41х5
Вес, кг.
3.8
Описание товара Полка Cabeus перфорированная 600мм 45кг серый SH-J018-FC-600M
Полка Cabeus для телекоммуникационного шкафа — практичное решение для размещения оборудования внутри помещений. Модель выполнена в чёрном цвете, имеет глубину 400 мм и выдерживает нагрузку до 45 кг, поэтому подходит для установки оборудования с заметным весом. Конструкция без двери обеспечивает открытый доступ к размещённым устройствам и упрощает их обслуживание.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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Бренд
Cabeus
Длина
400
Тип
полка
Размещение
внутренний
Цвет
черный
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
45
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
0
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Полка Cabeus для телекоммуникационного шкафа — практичное решение для размещения оборудования внутри помещений. Модель выполнена в чёрном цвете, имеет глубину 400 мм и выдерживает нагрузку до 45 кг, поэтому подходит для установки оборудования с заметным весом. Конструкция без двери обеспечивает открытый доступ к размещённым устройствам и упрощает их обслуживание.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Полка Cabeus перфорированная 600мм 45кг серый SH-J018-FC-600M - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1540 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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