Top.Mail.Ru
Полка Cabeus перфорированная 600мм 45кг серый SH-J018-FC-600M купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Полка Cabeus перфорированная 600мм 45кг серый SH-J018-FC-600M

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Полка Cabeus перфорированная 600мм 45кг серый SH-J018-FC-600M
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
внутренний
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 540 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741005
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Полка Cabeus перфорированная 600мм 45кг серый SH-J018-FC-600M
1 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cabeus
Длина
400
Тип
полка
Размещение
внутренний
Цвет
черный
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
45
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
0
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
51х41х5
Вес, кг.
3.8

Описание товара Полка Cabeus перфорированная 600мм 45кг серый SH-J018-FC-600M

Полка Cabeus для телекоммуникационного шкафа — практичное решение для размещения оборудования внутри помещений. Модель выполнена в чёрном цвете, имеет глубину 400 мм и выдерживает нагрузку до 45 кг, поэтому подходит для установки оборудования с заметным весом. Конструкция без двери обеспечивает открытый доступ к размещённым устройствам и упрощает их обслуживание.

Отзывы о товаре Полка Cabeus перфорированная 600мм 45кг серый SH-J018-FC-600M




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Cabeus
Длина
400
Тип
полка
Размещение
внутренний
Цвет
черный
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
45
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
0
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Описание
Полка Cabeus для телекоммуникационного шкафа — практичное решение для размещения оборудования внутри помещений. Модель выполнена в чёрном цвете, имеет глубину 400 мм и выдерживает нагрузку до 45 кг, поэтому подходит для установки оборудования с заметным весом. Конструкция без двери обеспечивает открытый доступ к размещённым устройствам и упрощает их обслуживание.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полка Cabeus перфорированная 600мм 45кг серый SH-J018-FC-600M - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1540 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...