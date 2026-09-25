Полка Cabeus перфорированная 800мм 45кг серый SH-J018-FC-800M
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип устройства
полка
Размещение
внутренний
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 250 руб.
В наличии
Код товара: 741004
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2 250 руб.
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Характеристики
Бренд
Cabeus
Тип устройства
полка
Размещение
внутренний
Цвет
серый
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
45
Высота (мм)
35
Ширина (мм)
495
Глубина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х51х6
Вес, кг.
2.9
Описание товара Полка Cabeus перфорированная 800мм 45кг серый SH-J018-FC-800M
Стационарная полка четырехточечного крепления предназначена для установки в напольные шкафы Cabeus глубиной 800мм. Используется для размещения технологического оборудования, не имеющего стандартного 19” крепления. Полка имеет перфорацию, позволяющую охлаждать технологическое оборудование. Максимально разрешенная нагрузка – 45 кг. Покрытие – порошковая ударопрочная краска, светло-серая (RAL7035). Толщина стали составляет 1,3 мм. Установка стационарной полки производится путем крепления на боковые поверхности 19” направляющих с помощью стандартного крепежа – квадратных гаек, винтов М6 и пластиковых шайб.
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Бренд
Cabeus
Тип устройства
полка
Размещение
внутренний
Цвет
серый
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
45
Высота (мм)
35
Ширина (мм)
495
Глубина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Китай
Стационарная полка четырехточечного крепления предназначена для установки в напольные шкафы Cabeus глубиной 800мм. Используется для размещения технологического оборудования, не имеющего стандартного 19” крепления. Полка имеет перфорацию, позволяющую охлаждать технологическое оборудование. Максимально разрешенная нагрузка – 45 кг. Покрытие – порошковая ударопрочная краска, светло-серая (RAL7035). Толщина стали составляет 1,3 мм. Установка стационарной полки производится путем крепления на боковые поверхности 19” направляющих с помощью стандартного крепежа – квадратных гаек, винтов М6 и пластиковых шайб.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Купить Полка Cabeus перфорированная 800мм 45кг серый SH-J018-FC-800M - по цене 2250 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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