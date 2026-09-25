Полка Cabeus перфорированная 600-1000мм 100кг серый SH-J018-SS-600-100KG
Оригинальный товар
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Характеристики
Размещение
внутренний
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 320 руб.
В наличии
Код товара: 741003
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6 320 руб.
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Характеристики
Бренд
Cabeus
Длина
0
Тип
полка
Размещение
внутренний
Цвет
серый
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
45
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
450
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
62х52х6
Вес, кг.
9
Описание товара Полка Cabeus перфорированная 600-1000мм 100кг серый SH-J018-SS-600-100KG
Телекоммуникационный шкаф Cabeus для внутреннего размещения — практичное решение для организации оборудования. Конструкция без двери обеспечивает удобный доступ к размещённым компонентам, а максимальная нагрузка до 45 кг позволяет использовать шкаф для достаточно тяжёлого оснащения. Ширина 450 мм помогает рационально организовать пространство, а нейтральный серый цвет легко вписывается в интерьер технического помещения.
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Бренд
Cabeus
Длина
0
Тип
полка
Размещение
внутренний
Цвет
серый
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
45
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
450
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Телекоммуникационный шкаф Cabeus для внутреннего размещения — практичное решение для организации оборудования. Конструкция без двери обеспечивает удобный доступ к размещённым компонентам, а максимальная нагрузка до 45 кг позволяет использовать шкаф для достаточно тяжёлого оснащения. Ширина 450 мм помогает рационально организовать пространство, а нейтральный серый цвет легко вписывается в интерьер технического помещения.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Купить Полка Cabeus перфорированная 600-1000мм 100кг серый SH-J018-SS-600-100KG - по цене 6320 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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