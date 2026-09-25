Шкаф напольный Cabeus 12U 600мм перфорация серый SH-05C-12U60/60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
800
Высота
12U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 740979
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Характеристики
Бренд
Cabeus
Длина
600
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
800
Высота
12U
Высота (мм)
730
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х63х40
Вес, кг.
40.8
Описание товара Шкаф напольный Cabeus 12U 600мм перфорация серый SH-05C-12U60/60
Телекоммуникационный шкаф Cabeus — надёжное напольное решение для размещения оборудования. Высота 12U при габаритах 730 ? 600 ? 600 мм обеспечивает удобную организацию пространства, а максимальная нагрузка до 800 кг позволяет использовать шкаф для установки тяжёлого оборудования. Металлическая дверь добавляет конструкции практичности, а чёрный цвет придаёт ей строгий профессиональный вид. Напольное размещение делает шкаф подходящим для телекоммуникационных и серверных помещений, где важны вместительность, устойчивость и аккуратная организация оборудования.
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Бренд
Cabeus
Длина
600
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
800
Высота
12U
Высота (мм)
730
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
0
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Страна производитель
Китай
Телекоммуникационный шкаф Cabeus — надёжное напольное решение для размещения оборудования. Высота 12U при габаритах 730 ? 600 ? 600 мм обеспечивает удобную организацию пространства, а максимальная нагрузка до 800 кг позволяет использовать шкаф для установки тяжёлого оборудования. Металлическая дверь добавляет конструкции практичности, а чёрный цвет придаёт ей строгий профессиональный вид. Напольное размещение делает шкаф подходящим для телекоммуникационных и серверных помещений, где важны вместительность, устойчивость и аккуратная организация оборудования.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Шкаф напольный Cabeus 12U 600мм перфорация серый SH-05C-12U60/60 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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