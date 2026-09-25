Шкаф напольный Cabeus 42U 1000мм перфорация серый SH-05C-42U60/100
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
800
Высота
42U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 340 руб.
В наличии
Код товара: 740978
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45 340 руб.
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Характеристики
Бренд
Cabeus
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
800
Высота
42U
Высота (мм)
2055
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
1000
Полезная глубина (мм)
900
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.06х0.8х0.6
Вес, кг.
111.4
Описание товара Шкаф напольный Cabeus 42U 1000мм перфорация серый SH-05C-42U60/100
Телекоммуникационный шкаф Cabeus — вместительное напольное решение для размещения оборудования. Высота 42U и полезная глубина 900 мм позволяют организовать пространство внутри шкафа, а габариты 2055?600?1000 мм обеспечивают значительный объём для установки техники. Максимальная нагрузка до 800 кг делает модель подходящей для оснащения телекоммуникационной зоны с большим количеством оборудования. Серая расцветка выглядит сдержанно и практично, а стеклянная дверь позволяет визуально контролировать содержимое шкафа. Надёжный вариант для системной организации оборудования в техническом помещении.
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Бренд
Cabeus
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
800
Высота
42U
Высота (мм)
2055
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
1000
Полезная глубина (мм)
900
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Страна производитель
Китай
Телекоммуникационный шкаф Cabeus — вместительное напольное решение для размещения оборудования. Высота 42U и полезная глубина 900 мм позволяют организовать пространство внутри шкафа, а габариты 2055?600?1000 мм обеспечивают значительный объём для установки техники. Максимальная нагрузка до 800 кг делает модель подходящей для оснащения телекоммуникационной зоны с большим количеством оборудования. Серая расцветка выглядит сдержанно и практично, а стеклянная дверь позволяет визуально контролировать содержимое шкафа. Надёжный вариант для системной организации оборудования в техническом помещении.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Купить Шкаф напольный Cabeus 42U 1000мм перфорация серый SH-05C-42U60/100 - по цене 45340 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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