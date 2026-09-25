Шкаф настенный Cabeus 9U 350мм перфорация серый SH-05F-9U60/35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
60
Высота
9U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 740973
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Характеристики
Бренд
Cabeus
Длина
0
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
60
Высота
9U
Высота (мм)
501
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х54х39
Вес, кг.
18
Описание товара Шкаф настенный Cabeus 9U 350мм перфорация серый SH-05F-9U60/35
Телекоммуникационный шкаф Cabeus — практичное решение для компактного размещения оборудования. Напольная конструкция шириной 600 мм и высотой 501 мм занимает минимум пространства, а формат 9U позволяет удобно организовать телекоммуникационное оснащение. Чёрный цвет придаёт шкафу строгий профессиональный вид, металлическая дверь обеспечивает закрытое размещение оборудования. Максимальная нагрузка — до 60 кг.
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Бренд
Cabeus
Длина
0
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
60
Высота
9U
Высота (мм)
501
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
0
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Страна производитель
Китай
Телекоммуникационный шкаф Cabeus — практичное решение для компактного размещения оборудования. Напольная конструкция шириной 600 мм и высотой 501 мм занимает минимум пространства, а формат 9U позволяет удобно организовать телекоммуникационное оснащение. Чёрный цвет придаёт шкафу строгий профессиональный вид, металлическая дверь обеспечивает закрытое размещение оборудования. Максимальная нагрузка — до 60 кг.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Шкаф настенный Cabeus 9U 350мм перфорация серый SH-05F-9U60/35 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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