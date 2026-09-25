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Шкаф настенный Cabeus 9U 450мм перфорация серый SH-05F-9U60/45M купить с доставкой в Москве
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Шкаф настенный Cabeus 9U 450мм перфорация серый SH-05F-9U60/45M

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Шкаф настенный Cabeus 9U 450мм перфорация серый SH-05F-9U60/45M - фото 1
Шкаф настенный Cabeus 9U 450мм перфорация серый SH-05F-9U60/45M - фото 2
Шкаф настенный Cabeus 9U 450мм перфорация серый SH-05F-9U60/45M - фото 3
Шкаф настенный Cabeus 9U 450мм перфорация серый SH-05F-9U60/45M - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
настенный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
60
Высота
9U
  • Шкаф настенный Cabeus 9U 450мм перфорация серый SH-05F-9U60/45M - фото 1
  • Шкаф настенный Cabeus 9U 450мм перфорация серый SH-05F-9U60/45M - фото 2
  • Шкаф настенный Cabeus 9U 450мм перфорация серый SH-05F-9U60/45M - фото 3
  • Шкаф настенный Cabeus 9U 450мм перфорация серый SH-05F-9U60/45M - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 320 руб. 
Начислим 253 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 740972
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шкаф настенный Cabeus 9U 450мм перфорация серый SH-05F-9U60/45M
13 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cabeus
Длина
390
Тип
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
60
Высота
9U
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
61х51х46
Вес, кг.
21

Описание товара Шкаф настенный Cabeus 9U 450мм перфорация серый SH-05F-9U60/45M

Телекоммуникационный шкаф Cabeus — практичное решение для компактного размещения оборудования. Настенная конструкция помогает рационально использовать пространство, а глубина 390 мм и ширина 600 мм позволяют организовать установку в ограниченной зоне. Формат 9U подходит для размещения телекоммуникационного оборудования, а максимальная нагрузка до 60 кг обеспечивает уверенную эксплуатацию. Серый цвет выглядит сдержанно и легко вписывается в рабочую инфраструктуру.

Отзывы о товаре Шкаф настенный Cabeus 9U 450мм перфорация серый SH-05F-9U60/45M




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Характеристики
Бренд
Cabeus
Длина
390
Тип
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
60
Высота
9U
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
0
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Телекоммуникационный шкаф Cabeus — практичное решение для компактного размещения оборудования. Настенная конструкция помогает рационально использовать пространство, а глубина 390 мм и ширина 600 мм позволяют организовать установку в ограниченной зоне. Формат 9U подходит для размещения телекоммуникационного оборудования, а максимальная нагрузка до 60 кг обеспечивает уверенную эксплуатацию. Серый цвет выглядит сдержанно и легко вписывается в рабочую инфраструктуру.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф настенный Cabeus 9U 450мм перфорация серый SH-05F-9U60/45M - по цене 13320 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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