Жесткий диск Seagate Exos X18 HDD 3.5" SATA 18Tb, 7200 rpm, 256Mb buffer, 512e/4kn, CMR, ST18000NM000J, 1 year (следы установки)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 740957
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
660
Описание товара Жесткий диск Seagate Exos X18 HDD 3.5" SATA 18Tb, 7200 rpm, 256Mb buffer, 512e/4kn, CMR, ST18000NM000J, 1 year (следы установки)
Жесткий диск Seagate Exos X18 HDD 3.5" SATA 18Tb, 7200 rpm, 256Mb buffer, 512e/4kn, CMR, ST18000NM000J, 1 year (следы установки)
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Жесткий диск Seagate Exos X18 HDD 3.5" SATA 18Tb, 7200 rpm, 256Mb buffer, 512e/4kn, CMR, ST18000NM000J, 1 year (следы установки) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Жесткий диск Seagate Exos X18 HDD 3.5" SATA 18Tb, 7200 rpm, 256Mb buffer, 512e/4kn, CMR, ST18000NM000J, 1 year (следы установки)