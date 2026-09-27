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Жесткий диск Toshiba Surveillance HDD 3.5" SATA 4Tb, 5400rpm, 128MB buffer, 512e, SMR, DT02ABA400V, 1 year купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Toshiba Surveillance HDD 3.5" SATA 4Tb, 5400rpm, 128MB buffer, 512e, SMR, DT02ABA400V, 1 year

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740955
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Характеристики

Бренд
Toshiba
Вес, г.
5

Описание товара Жесткий диск Toshiba Surveillance HDD 3.5" SATA 4Tb, 5400rpm, 128MB buffer, 512e, SMR, DT02ABA400V, 1 year

Жесткий диск Toshiba Surveillance HDD 3.5" SATA 4Tb, 5400rpm, 128MB buffer, 512e, SMR, DT02ABA400V, 1 year

Отзывы о товаре Жесткий диск Toshiba Surveillance HDD 3.5" SATA 4Tb, 5400rpm, 128MB buffer, 512e, SMR, DT02ABA400V, 1 year




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Характеристики
Бренд
Toshiba
Описание
Жесткий диск Toshiba Surveillance HDD 3.5" SATA 4Tb, 5400rpm, 128MB buffer, 512e, SMR, DT02ABA400V, 1 year
Самовывоз
Доставка
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Жесткий диск Toshiba Surveillance HDD 3.5" SATA 4Tb, 5400rpm, 128MB buffer, 512e, SMR, DT02ABA400V, 1 year - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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