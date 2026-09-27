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Характеристики
Графический процессор
RTX PRO 4000 Blackwell
Объем видеопамяти
24 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
1230
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
278 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 740945
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Описание товара Видеокарта Nvidia RTX PRO 4000 Blackwell, 24GB GDDR7 ECC, 672 GB/s, CUDA Cores 8960, Tensor Cores 280, RT Cores 70, 4.4” x 9.5” LFHML | SS, 140 W-Active
Видеокарта NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell получила модуль оперативной памяти GDDR7 на 24 ГБ. Она подойдет для гейминга на ультравысоких настройках, 3D-моделирования, видеомонтажа и других задач, где требуется большой объем видеопамяти. Технология трассировки лучей делает картинку реальной. AI производительность в 1178 TOPs означает, что карта выполняет до 1178 триллионов операций в секунду. Это позволяет генерировать изображения с ИИ, обучать нейросети или обрабатывать видео в реальном времени без обращения к облачным сервисам. Подключение к плате осуществляется через интерфейс PCIe 5.0. По сравнению с PCIe 4.0 скорость обмена данным здесь может достигать 128 Гигабит/с в двухстороннем режиме.
Видеокарта NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell выводит картинку в разрешении до 7680?4320. Она сможет работать одновременно с четырьмя мониторами через разъемы DisplayPort. За охлаждение отвечает центробежный вентилятор. Она полностью выводит горячий воздух за корпус, не допускает перегрева даже при повышенной нагрузке.
Видеокарта NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell получила модуль оперативной памяти GDDR7 на 24 ГБ. Она подойдет для гейминга на ультравысоких настройках, 3D-моделирования, видеомонтажа и других задач, где требуется большой объем видеопамяти. Технология трассировки лучей делает картинку реальной. AI производительность в 1178 TOPs означает, что карта выполняет до 1178 триллионов операций в секунду. Это позволяет генерировать изображения с ИИ, обучать нейросети или обрабатывать видео в реальном времени без обращения к облачным сервисам. Подключение к плате осуществляется через интерфейс PCIe 5.0. По сравнению с PCIe 4.0 скорость обмена данным здесь может достигать 128 Гигабит/с в двухстороннем режиме.
Видеокарта NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell выводит картинку в разрешении до 7680?4320. Она сможет работать одновременно с четырьмя мониторами через разъемы DisplayPort. За охлаждение отвечает центробежный вентилятор. Она полностью выводит горячий воздух за корпус, не допускает перегрева даже при повышенной нагрузке.
Видеокарта Nvidia RTX PRO 4000 Blackwell, 24GB GDDR7 ECC, 672 GB/s, CUDA Cores 8960, Tensor Cores 280, RT Cores 70, 4.4” x 9.5” LFHML | SS, 140 W-Active - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеокарта Nvidia RTX PRO 4000 Blackwell, 24GB GDDR7 ECC, 672 GB/s, CUDA Cores 8960, Tensor Cores 280, RT Cores 70, 4.4” x 9.5” LFHML | SS, 140 W-Active