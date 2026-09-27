Видеокарта ASUS RTX3050-O6G-LP-BRK//RTX3050 DVI HDMI DP 6G D6; 90YV0KQ0-M0NA00
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Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1507
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
96 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
182
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 740931
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Характеристики
Бренд
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1507
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Разрядность шины памяти
96 bit
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
182
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х22х6
Вес, г.
690
Описание товара Видеокарта ASUS RTX3050-O6G-LP-BRK//RTX3050 DVI HDMI DP 6G D6; 90YV0KQ0-M0NA00
Видеокарта ASUS NVIDIA GeForce RTX 3050 RTX3050-O6G-LP-BRK подходит для игровых и мультимедийных систем с ограниченным пространством. Модель с 6 ГБ видеопамяти GDDR6 и поддержкой технологий NVIDIA запускает игры и приложения в разрешении до 7680?4320. Низкопрофильный форм-фактор впишется в компактные корпуса.
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Теги товара: RTX 3050, Для игр в Full HD, Игровые, NVIDIA GeForce
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Бренд
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1507
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Развернуть
Разрядность шины памяти
96 bit
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
182
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Видеокарта ASUS NVIDIA GeForce RTX 3050 RTX3050-O6G-LP-BRK подходит для игровых и мультимедийных систем с ограниченным пространством. Модель с 6 ГБ видеопамяти GDDR6 и поддержкой технологий NVIDIA запускает игры и приложения в разрешении до 7680?4320. Низкопрофильный форм-фактор впишется в компактные корпуса.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX
Теги товара: RTX 3050, Для игр в Full HD, Игровые, NVIDIA GeForce
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX
Теги товара: RTX 3050, Для игр в Full HD, Игровые, NVIDIA GeForce
Видеокарта ASUS RTX3050-O6G-LP-BRK//RTX3050 DVI HDMI DP 6G D6; 90YV0KQ0-M0NA00 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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