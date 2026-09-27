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Видеокарта ASUS PRIME-RTX5050-O8G//RTX5050 HDMI DP*3 8G D6; 90YV0N70-M0NA00 купить с доставкой в Москве
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Видеокарта ASUS PRIME-RTX5050-O8G//RTX5050 HDMI DP*3 8G D6; 90YV0N70-M0NA00

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Видеокарта ASUS PRIME-RTX5050-O8G//RTX5050 HDMI DP*3 8G D6; 90YV0N70-M0NA00 - фото 1
Видеокарта ASUS PRIME-RTX5050-O8G//RTX5050 HDMI DP*3 8G D6; 90YV0N70-M0NA00 - фото 2
Видеокарта ASUS PRIME-RTX5050-O8G//RTX5050 HDMI DP*3 8G D6; 90YV0N70-M0NA00 - фото 3
Видеокарта ASUS PRIME-RTX5050-O8G//RTX5050 HDMI DP*3 8G D6; 90YV0N70-M0NA00 - фото 4
Видеокарта ASUS PRIME-RTX5050-O8G//RTX5050 HDMI DP*3 8G D6; 90YV0N70-M0NA00 - фото 5
Видеокарта ASUS PRIME-RTX5050-O8G//RTX5050 HDMI DP*3 8G D6; 90YV0N70-M0NA00 - фото 6
Видеокарта ASUS PRIME-RTX5050-O8G//RTX5050 HDMI DP*3 8G D6; 90YV0N70-M0NA00 - фото 7
Видеокарта ASUS PRIME-RTX5050-O8G//RTX5050 HDMI DP*3 8G D6; 90YV0N70-M0NA00 - фото 8
Видеокарта ASUS PRIME-RTX5050-O8G//RTX5050 HDMI DP*3 8G D6; 90YV0N70-M0NA00 - фото 9
Видеокарта ASUS PRIME-RTX5050-O8G//RTX5050 HDMI DP*3 8G D6; 90YV0N70-M0NA00 - фото 10
Видеокарта ASUS PRIME-RTX5050-O8G//RTX5050 HDMI DP*3 8G D6; 90YV0N70-M0NA00 - фото 11
Видеокарта ASUS PRIME-RTX5050-O8G//RTX5050 HDMI DP*3 8G D6; 90YV0N70-M0NA00 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5050
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2677
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта ASUS PRIME-RTX5050-O8G//RTX5050 HDMI DP*3 8G D6; 90YV0N70-M0NA00 - фото 1
  • Видеокарта ASUS PRIME-RTX5050-O8G//RTX5050 HDMI DP*3 8G D6; 90YV0N70-M0NA00 - фото 2
  • Видеокарта ASUS PRIME-RTX5050-O8G//RTX5050 HDMI DP*3 8G D6; 90YV0N70-M0NA00 - фото 3
  • Видеокарта ASUS PRIME-RTX5050-O8G//RTX5050 HDMI DP*3 8G D6; 90YV0N70-M0NA00 - фото 4
  • Видеокарта ASUS PRIME-RTX5050-O8G//RTX5050 HDMI DP*3 8G D6; 90YV0N70-M0NA00 - фото 5
  • Видеокарта ASUS PRIME-RTX5050-O8G//RTX5050 HDMI DP*3 8G D6; 90YV0N70-M0NA00 - фото 6
  • Видеокарта ASUS PRIME-RTX5050-O8G//RTX5050 HDMI DP*3 8G D6; 90YV0N70-M0NA00 - фото 7
  • Видеокарта ASUS PRIME-RTX5050-O8G//RTX5050 HDMI DP*3 8G D6; 90YV0N70-M0NA00 - фото 8
  • Видеокарта ASUS PRIME-RTX5050-O8G//RTX5050 HDMI DP*3 8G D6; 90YV0N70-M0NA00 - фото 9
  • Видеокарта ASUS PRIME-RTX5050-O8G//RTX5050 HDMI DP*3 8G D6; 90YV0N70-M0NA00 - фото 10
  • Видеокарта ASUS PRIME-RTX5050-O8G//RTX5050 HDMI DP*3 8G D6; 90YV0N70-M0NA00 - фото 11
  • Видеокарта ASUS PRIME-RTX5050-O8G//RTX5050 HDMI DP*3 8G D6; 90YV0N70-M0NA00 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740927
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Характеристики

Бренд
Asus
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2677
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
268.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х24х9
Вес, кг.
1.38

Описание товара Видеокарта ASUS PRIME-RTX5050-O8G//RTX5050 HDMI DP*3 8G D6; 90YV0N70-M0NA00

**Видеокарта ASUS RTX5050 PRIME 8GB GDDR6 — мощный инструмент для игр и работы с графикой!** Ищете видеокарту, которая обеспечит высокую производительность и качество изображения? ASUS RTX5050 PRIME — идеальный выбор для геймеров и профессионалов! **Почему стоит выбрать ASUS RTX5050 PRIME?** * **8 ГБ видеопамяти GDDR6:** наслаждайтесь плавным воспроизведением даже в самых требовательных играх и приложениях. * **Ширина шины памяти 128 бит:** быстрая передача данных и высокая пропускная способность. * **Три вентилятора:** эффективная система охлаждения предотвращает перегрев и обеспечивает стабильную работу видеокарты. * **Интерфейсы вывода изображения:** три порта DisplayPort и один HDMI — подключайте несколько мониторов и наслаждайтесь широким обзором. С видеокартой ASUS RTX5050 PRIME вы сможете: * играть в современные игры на высоких настройках; * работать с графическими приложениями без задержек и подвисаний; * наслаждаться чётким и ярким изображением на нескольких мониторах одновременно. Не упустите шанс улучшить свой ПК — выберите видеокарту ASUS RTX5050 PRIME!



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта ASUS PRIME-RTX5050-O8G//RTX5050 HDMI DP*3 8G D6; 90YV0N70-M0NA00




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Asus
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2677
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
268.3
Страна производитель
Китай
Описание
**Видеокарта ASUS RTX5050 PRIME 8GB GDDR6 — мощный инструмент для игр и работы с графикой!** Ищете видеокарту, которая обеспечит высокую производительность и качество изображения? ASUS RTX5050 PRIME — идеальный выбор для геймеров и профессионалов! **Почему стоит выбрать ASUS RTX5050 PRIME?** * **8 ГБ видеопамяти GDDR6:** наслаждайтесь плавным воспроизведением даже в самых требовательных играх и приложениях. * **Ширина шины памяти 128 бит:** быстрая передача данных и высокая пропускная способность. * **Три вентилятора:** эффективная система охлаждения предотвращает перегрев и обеспечивает стабильную работу видеокарты. * **Интерфейсы вывода изображения:** три порта DisplayPort и один HDMI — подключайте несколько мониторов и наслаждайтесь широким обзором. С видеокартой ASUS RTX5050 PRIME вы сможете: * играть в современные игры на высоких настройках; * работать с графическими приложениями без задержек и подвисаний; * наслаждаться чётким и ярким изображением на нескольких мониторах одновременно. Не упустите шанс улучшить свой ПК — выберите видеокарту ASUS RTX5050 PRIME!


Теги товара: NVIDIA GeForce
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Отзывы


Видеокарта ASUS PRIME-RTX5050-O8G//RTX5050 HDMI DP*3 8G D6; 90YV0N70-M0NA00 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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