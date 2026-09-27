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Видеокарта INNO3D RTX 3050 Twin X2 6GB//RTX3050, DVI, DP, HDMI, 6G,D6 купить с доставкой в Москве
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Видеокарта INNO3D RTX 3050 Twin X2 6GB//RTX3050, DVI, DP, HDMI, 6G,D6

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Видеокарта INNO3D RTX 3050 Twin X2 6GB//RTX3050, DVI, DP, HDMI, 6G,D6 - фото 1
Видеокарта INNO3D RTX 3050 Twin X2 6GB//RTX3050, DVI, DP, HDMI, 6G,D6 - фото 2
Видеокарта INNO3D RTX 3050 Twin X2 6GB//RTX3050, DVI, DP, HDMI, 6G,D6 - фото 3
Видеокарта INNO3D RTX 3050 Twin X2 6GB//RTX3050, DVI, DP, HDMI, 6G,D6 - фото 4
Видеокарта INNO3D RTX 3050 Twin X2 6GB//RTX3050, DVI, DP, HDMI, 6G,D6 - фото 5
Видеокарта INNO3D RTX 3050 Twin X2 6GB//RTX3050, DVI, DP, HDMI, 6G,D6 - фото 6
Видеокарта INNO3D RTX 3050 Twin X2 6GB//RTX3050, DVI, DP, HDMI, 6G,D6 - фото 7
Видеокарта INNO3D RTX 3050 Twin X2 6GB//RTX3050, DVI, DP, HDMI, 6G,D6 - фото 8
Видеокарта INNO3D RTX 3050 Twin X2 6GB//RTX3050, DVI, DP, HDMI, 6G,D6 - фото 9
Видеокарта INNO3D RTX 3050 Twin X2 6GB//RTX3050, DVI, DP, HDMI, 6G,D6 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1042
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
96 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
222
  • Видеокарта INNO3D RTX 3050 Twin X2 6GB//RTX3050, DVI, DP, HDMI, 6G,D6 - фото 1
  • Видеокарта INNO3D RTX 3050 Twin X2 6GB//RTX3050, DVI, DP, HDMI, 6G,D6 - фото 2
  • Видеокарта INNO3D RTX 3050 Twin X2 6GB//RTX3050, DVI, DP, HDMI, 6G,D6 - фото 3
  • Видеокарта INNO3D RTX 3050 Twin X2 6GB//RTX3050, DVI, DP, HDMI, 6G,D6 - фото 4
  • Видеокарта INNO3D RTX 3050 Twin X2 6GB//RTX3050, DVI, DP, HDMI, 6G,D6 - фото 5
  • Видеокарта INNO3D RTX 3050 Twin X2 6GB//RTX3050, DVI, DP, HDMI, 6G,D6 - фото 6
  • Видеокарта INNO3D RTX 3050 Twin X2 6GB//RTX3050, DVI, DP, HDMI, 6G,D6 - фото 7
  • Видеокарта INNO3D RTX 3050 Twin X2 6GB//RTX3050, DVI, DP, HDMI, 6G,D6 - фото 8
  • Видеокарта INNO3D RTX 3050 Twin X2 6GB//RTX3050, DVI, DP, HDMI, 6G,D6 - фото 9
  • Видеокарта INNO3D RTX 3050 Twin X2 6GB//RTX3050, DVI, DP, HDMI, 6G,D6 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740920
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Характеристики

Бренд
Inno3D
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1042
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Разрядность шины памяти
96 bit
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
222
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х19х8
Вес, г.
845

Описание товара Видеокарта INNO3D RTX 3050 Twin X2 6GB//RTX3050, DVI, DP, HDMI, 6G,D6

Видеокарта INNO3D GeForce RTX 3050 TWIN X2 ориентирована на оснащение игровых системных блоков начального уровня. Графический процессор устройства – GeForce RTX 3050. Штатная частота видеочипа составляет 1042 МГц, а турбочастота – 1470 МГц. Потенциал GPU реализует 6-гигабайтная память GDDR6 с пропускной способностью 168 ГБ/с. Ее эффективная частота – 14000 МГц. 18 RT-ядер 2-го поколения повышают производительность при трассировке лучей. 2304 универсальных процессоров поддерживают высокую частоту кадров. 72 тензорных ядер 3-го поколения ускоряют вычисления на базе искусственного интеллекта. Преимуществом видеокарты INNO3D GeForce RTX 3050 TWIN X2 является наличие 3 разнотипных видеовыходов – HDMI, DisplayPort и DVI-D. У вас гарантированно не возникнет сложностей с выбором совместимого монитора. Модель поддерживает разрешение до 7680x4320 (8K Ultra HD). Рекомендованная производителем мощность блока питания – от 450 Вт. Благодаря длине 222 мм видеоадаптер совместим с малогабаритными корпусами. Устройство занимает 2 слота расширения.

Отзывы о товаре Видеокарта INNO3D RTX 3050 Twin X2 6GB//RTX3050, DVI, DP, HDMI, 6G,D6




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Характеристики
Бренд
Inno3D
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1042
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Развернуть
Разрядность шины памяти
96 bit
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
222
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта INNO3D GeForce RTX 3050 TWIN X2 ориентирована на оснащение игровых системных блоков начального уровня. Графический процессор устройства – GeForce RTX 3050. Штатная частота видеочипа составляет 1042 МГц, а турбочастота – 1470 МГц. Потенциал GPU реализует 6-гигабайтная память GDDR6 с пропускной способностью 168 ГБ/с. Ее эффективная частота – 14000 МГц. 18 RT-ядер 2-го поколения повышают производительность при трассировке лучей. 2304 универсальных процессоров поддерживают высокую частоту кадров. 72 тензорных ядер 3-го поколения ускоряют вычисления на базе искусственного интеллекта. Преимуществом видеокарты INNO3D GeForce RTX 3050 TWIN X2 является наличие 3 разнотипных видеовыходов – HDMI, DisplayPort и DVI-D. У вас гарантированно не возникнет сложностей с выбором совместимого монитора. Модель поддерживает разрешение до 7680x4320 (8K Ultra HD). Рекомендованная производителем мощность блока питания – от 450 Вт. Благодаря длине 222 мм видеоадаптер совместим с малогабаритными корпусами. Устройство занимает 2 слота расширения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта INNO3D RTX 3050 Twin X2 6GB//RTX3050, DVI, DP, HDMI, 6G,D6 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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