Видеокарта INNO3D RTX 3050 Twin X2 6GB//RTX3050, DVI, DP, HDMI, 6G,D6
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта INNO3D RTX 3050 Twin X2 6GB//RTX3050, DVI, DP, HDMI, 6G,D6
Видеокарта INNO3D GeForce RTX 3050 TWIN X2 ориентирована на оснащение игровых системных блоков начального уровня. Графический процессор устройства – GeForce RTX 3050. Штатная частота видеочипа составляет 1042 МГц, а турбочастота – 1470 МГц. Потенциал GPU реализует 6-гигабайтная память GDDR6 с пропускной способностью 168 ГБ/с. Ее эффективная частота – 14000 МГц. 18 RT-ядер 2-го поколения повышают производительность при трассировке лучей. 2304 универсальных процессоров поддерживают высокую частоту кадров. 72 тензорных ядер 3-го поколения ускоряют вычисления на базе искусственного интеллекта. Преимуществом видеокарты INNO3D GeForce RTX 3050 TWIN X2 является наличие 3 разнотипных видеовыходов – HDMI, DisplayPort и DVI-D. У вас гарантированно не возникнет сложностей с выбором совместимого монитора. Модель поддерживает разрешение до 7680x4320 (8K Ultra HD). Рекомендованная производителем мощность блока питания – от 450 Вт. Благодаря длине 222 мм видеоадаптер совместим с малогабаритными корпусами. Устройство занимает 2 слота расширения.
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Теги товара: RTX 3050, Для игр в Full HD, Игровые, NVIDIA GeForce
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