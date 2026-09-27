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Видеокарта GIGABYTE RX9060XT GAMING 16GB//RX9060XT, HDMI, DP*2, 16G,D6 купить с доставкой в Москве
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Видеокарта GIGABYTE RX9060XT GAMING 16GB//RX9060XT, HDMI, DP*2, 16G,D6

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740917
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Размеры в упаковке, см
36х19х8
Вес, кг.
1.18

Описание товара Видеокарта GIGABYTE RX9060XT GAMING 16GB//RX9060XT, HDMI, DP*2, 16G,D6

Видеокарта GIGABYTE RX9060XT GAMING 16GB//RX9060XT, HDMI, DP*2, 16G,D6

Отзывы о товаре Видеокарта GIGABYTE RX9060XT GAMING 16GB//RX9060XT, HDMI, DP*2, 16G,D6




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Описание
Видеокарта GIGABYTE RX9060XT GAMING 16GB//RX9060XT, HDMI, DP*2, 16G,D6
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта GIGABYTE RX9060XT GAMING 16GB//RX9060XT, HDMI, DP*2, 16G,D6 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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