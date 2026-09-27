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Ноутбук ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/17.3" FHD IPS/ No OS (90NB13X1-M00RF0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/17.3" FHD IPS/ No OS (90NB13X1-M00RF0)

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Ноутбук ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/17.3&quot; FHD IPS/ No OS (90NB13X1-M00RF0) - фото 1
Ноутбук ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/17.3&quot; FHD IPS/ No OS (90NB13X1-M00RF0) - фото 2
Ноутбук ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/17.3&quot; FHD IPS/ No OS (90NB13X1-M00RF0) - фото 3
Ноутбук ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/17.3&quot; FHD IPS/ No OS (90NB13X1-M00RF0) - фото 4
Ноутбук ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/17.3&quot; FHD IPS/ No OS (90NB13X1-M00RF0) - фото 5
Ноутбук ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/17.3&quot; FHD IPS/ No OS (90NB13X1-M00RF0) - фото 6
Ноутбук ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/17.3&quot; FHD IPS/ No OS (90NB13X1-M00RF0) - фото 7
Ноутбук ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/17.3&quot; FHD IPS/ No OS (90NB13X1-M00RF0) - фото 8
Ноутбук ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/17.3&quot; FHD IPS/ No OS (90NB13X1-M00RF0) - фото 9
Ноутбук ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/17.3&quot; FHD IPS/ No OS (90NB13X1-M00RF0) - фото 10
Ноутбук ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/17.3&quot; FHD IPS/ No OS (90NB13X1-M00RF0) - фото 11
Ноутбук ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/17.3&quot; FHD IPS/ No OS (90NB13X1-M00RF0) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus Vivobook 17
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/17.3&quot; FHD IPS/ No OS (90NB13X1-M00RF0) - фото 1
  • Ноутбук ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/17.3&quot; FHD IPS/ No OS (90NB13X1-M00RF0) - фото 2
  • Ноутбук ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/17.3&quot; FHD IPS/ No OS (90NB13X1-M00RF0) - фото 3
  • Ноутбук ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/17.3&quot; FHD IPS/ No OS (90NB13X1-M00RF0) - фото 4
  • Ноутбук ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/17.3&quot; FHD IPS/ No OS (90NB13X1-M00RF0) - фото 5
  • Ноутбук ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/17.3&quot; FHD IPS/ No OS (90NB13X1-M00RF0) - фото 6
  • Ноутбук ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/17.3&quot; FHD IPS/ No OS (90NB13X1-M00RF0) - фото 7
  • Ноутбук ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/17.3&quot; FHD IPS/ No OS (90NB13X1-M00RF0) - фото 8
  • Ноутбук ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/17.3&quot; FHD IPS/ No OS (90NB13X1-M00RF0) - фото 9
  • Ноутбук ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/17.3&quot; FHD IPS/ No OS (90NB13X1-M00RF0) - фото 10
  • Ноутбук ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/17.3&quot; FHD IPS/ No OS (90NB13X1-M00RF0) - фото 11
  • Ноутбук ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/17.3&quot; FHD IPS/ No OS (90NB13X1-M00RF0) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
78 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740912
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 17
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
150U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Втч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х34х8
Вес, кг.
1

Описание товара Ноутбук ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/17.3" FHD IPS/ No OS (90NB13X1-M00RF0)

Этот ноутбук Asus отлично подойдёт тем, кто ценит быстроту и вместительность. Мощный SSD на 1024 Гб позволит сохранить внушительную коллекцию фотографий, документов и мультимедиа — места хватит для всего. Процессор Intel и встроенная графика Intel Iris Xe Graphics легко справятся с повседневными задачами: от работы и учёбы до лёгкого мультимедиа. Благодаря поставке без операционной системы можно выбрать именно ту среду, которая вам подходит — свобода и гибкость в одном устройстве.

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/17.3" FHD IPS/ No OS (90NB13X1-M00RF0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 17
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
150U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Втч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Asus отлично подойдёт тем, кто ценит быстроту и вместительность. Мощный SSD на 1024 Гб позволит сохранить внушительную коллекцию фотографий, документов и мультимедиа — места хватит для всего. Процессор Intel и встроенная графика Intel Iris Xe Graphics легко справятся с повседневными задачами: от работы и учёбы до лёгкого мультимедиа. Благодаря поставке без операционной системы можно выбрать именно ту среду, которая вам подходит — свобода и гибкость в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук ASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 Intel Core i7 150U/16Gb/1Tb SSD/17.3" FHD IPS/ No OS (90NB13X1-M00RF0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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