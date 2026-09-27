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Видеокарта Palit PCI-E nVidia GeForce RTX 3050 STORMX 6GB V1 (NE63050S18JE-1072F) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Palit PCI-E nVidia GeForce RTX 3050 STORMX 6GB V1 (NE63050S18JE-1072F)

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Видеокарта Palit PCI-E nVidia GeForce RTX 3050 STORMX 6GB V1 (NE63050S18JE-1072F) - фото 1
Видеокарта Palit PCI-E nVidia GeForce RTX 3050 STORMX 6GB V1 (NE63050S18JE-1072F) - фото 2
Видеокарта Palit PCI-E nVidia GeForce RTX 3050 STORMX 6GB V1 (NE63050S18JE-1072F) - фото 3
Видеокарта Palit PCI-E nVidia GeForce RTX 3050 STORMX 6GB V1 (NE63050S18JE-1072F) - фото 4
Видеокарта Palit PCI-E nVidia GeForce RTX 3050 STORMX 6GB V1 (NE63050S18JE-1072F) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1042
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
96 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
162
  • Видеокарта Palit PCI-E nVidia GeForce RTX 3050 STORMX 6GB V1 (NE63050S18JE-1072F) - фото 1
  • Видеокарта Palit PCI-E nVidia GeForce RTX 3050 STORMX 6GB V1 (NE63050S18JE-1072F) - фото 2
  • Видеокарта Palit PCI-E nVidia GeForce RTX 3050 STORMX 6GB V1 (NE63050S18JE-1072F) - фото 3
  • Видеокарта Palit PCI-E nVidia GeForce RTX 3050 STORMX 6GB V1 (NE63050S18JE-1072F) - фото 4
  • Видеокарта Palit PCI-E nVidia GeForce RTX 3050 STORMX 6GB V1 (NE63050S18JE-1072F) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740814
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Характеристики

Бренд
Palit
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1042
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Разрядность шины памяти
96 bit
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
162
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х4
Вес, г.
800

Описание товара Видеокарта Palit PCI-E nVidia GeForce RTX 3050 STORMX 6GB V1 (NE63050S18JE-1072F)

Видеокарта PALIT RTX3050 STORMX OC V1 6G (NE63050S18JE-1072F) Модель с одним вентилятором для производительных Mini-ITX ПК Серия Palit GeForce RTX™ 3050 StormX, разработанная специально для пользователей компактных ПК, может похвастаться компактной, но производительной конструкцией с одним вентилятором. Видеокарты серии StormX с длиной платы 170 мм поддерживают форм-фактор Mini-ITX, что делает их идеальными для геймеров и создателей контента, предпочитающих компактные конфигурации.

Отзывы о товаре Видеокарта Palit PCI-E nVidia GeForce RTX 3050 STORMX 6GB V1 (NE63050S18JE-1072F)




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Характеристики
Бренд
Palit
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1042
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Развернуть
Разрядность шины памяти
96 bit
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
162
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта PALIT RTX3050 STORMX OC V1 6G (NE63050S18JE-1072F) Модель с одним вентилятором для производительных Mini-ITX ПК Серия Palit GeForce RTX™ 3050 StormX, разработанная специально для пользователей компактных ПК, может похвастаться компактной, но производительной конструкцией с одним вентилятором. Видеокарты серии StormX с длиной платы 170 мм поддерживают форм-фактор Mini-ITX, что делает их идеальными для геймеров и создателей контента, предпочитающих компактные конфигурации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Palit PCI-E nVidia GeForce RTX 3050 STORMX 6GB V1 (NE63050S18JE-1072F) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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