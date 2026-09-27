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Материнская плата Supermicro X13SEM-F-B, 1xLGA-4677, OEM Intel Xeon SP gen 4, Intel C741, 8x DDR5 4800/4400/4000 MHz. 2x1Gbe Base-T i350+1xMgmt LAN, 10xSATA3, 2xSATA-DOM, 5xUSB 3.2, 2xPCI-Ex16+1xPCI-E x8+4xMCIO x8, 2xM.2, mATX купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Supermicro X13SEM-F-B, 1xLGA-4677, OEM Intel Xeon SP gen 4, Intel C741, 8x DDR5 4800/4400/4000 MHz. 2x1Gbe Base-T i350+1xMgmt LAN, 10xSATA3, 2xSATA-DOM, 5xUSB 3.2, 2xPCI-Ex16+1xPCI-E x8+4xMCIO x8, 2xM.2, mATX

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Материнская плата Supermicro X13SEM-F-B, 1xLGA-4677, OEM Intel Xeon SP gen 4, Intel C741, 8x DDR5 4800/4400/4000 MHz. 2x1Gbe Base-T i350+1xMgmt LAN, 10xSATA3, 2xSATA-DOM, 5xUSB 3.2, 2xPCI-Ex16+1xPCI-E x8+4xMCIO x8, 2xM.2, mATX - фото 1
Материнская плата Supermicro X13SEM-F-B, 1xLGA-4677, OEM Intel Xeon SP gen 4, Intel C741, 8x DDR5 4800/4400/4000 MHz. 2x1Gbe Base-T i350+1xMgmt LAN, 10xSATA3, 2xSATA-DOM, 5xUSB 3.2, 2xPCI-Ex16+1xPCI-E x8+4xMCIO x8, 2xM.2, mATX - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel C741
Socket
LGA 4677
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
8
Максимальный объем памяти
2048
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Supermicro X13SEM-F-B, 1xLGA-4677, OEM Intel Xeon SP gen 4, Intel C741, 8x DDR5 4800/4400/4000 MHz. 2x1Gbe Base-T i350+1xMgmt LAN, 10xSATA3, 2xSATA-DOM, 5xUSB 3.2, 2xPCI-Ex16+1xPCI-E x8+4xMCIO x8, 2xM.2, mATX - фото 1
  • Материнская плата Supermicro X13SEM-F-B, 1xLGA-4677, OEM Intel Xeon SP gen 4, Intel C741, 8x DDR5 4800/4400/4000 MHz. 2x1Gbe Base-T i350+1xMgmt LAN, 10xSATA3, 2xSATA-DOM, 5xUSB 3.2, 2xPCI-Ex16+1xPCI-E x8+4xMCIO x8, 2xM.2, mATX - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
73 218 руб. 
Начислим 1172 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 740807
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Загружаем...
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Загружаем...
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Материнская плата Supermicro X13SEM-F-B, 1xLGA-4677, OEM Intel Xeon SP gen 4, Intel C741, 8x DDR5 4800/4400/4000 MHz. 2x1Gbe Base-T i350+1xMgmt LAN, 10xSATA3, 2xSATA-DOM, 5xUSB 3.2, 2xPCI-Ex16+1xPCI-E x8+4xMCIO x8, 2xM.2, mATX
73 218 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Supermicro
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.38
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel C741
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 4677
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
8
Максимальный объем памяти
2048
Максимальная частота памяти
4800 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
10
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х34х8
Вес, кг.
1.5

Описание товара Материнская плата Supermicro X13SEM-F-B, 1xLGA-4677, OEM Intel Xeon SP gen 4, Intel C741, 8x DDR5 4800/4400/4000 MHz. 2x1Gbe Base-T i350+1xMgmt LAN, 10xSATA3, 2xSATA-DOM, 5xUSB 3.2, 2xPCI-Ex16+1xPCI-E x8+4xMCIO x8, 2xM.2, mATX

Материнская плата Supermicro в компактном форм-факторе mATX создана для производительных конфигураций на базе чипсета Intel C741 и процессорного разъёма LGA 4677. Восемь слотов памяти DDR5 поддерживают до 2048 объёма и частоту до 4800 МГц, обеспечивая серьёзный запас для ресурсоёмких задач. Для подключения накопителей предусмотрено 10 разъёмов SATA — удобно собирать конфигурации с большим количеством дисков. Версия PCI Express 5.0 расширяет возможности платы для современной периферии и компонентов. Supermicro — практичная основа для мощной системы, где важны вместительность, высокая скорость памяти и широкие возможности подключения.



Теги товара: micro-atx, ddr5

Отзывы о товаре Материнская плата Supermicro X13SEM-F-B, 1xLGA-4677, OEM Intel Xeon SP gen 4, Intel C741, 8x DDR5 4800/4400/4000 MHz. 2x1Gbe Base-T i350+1xMgmt LAN, 10xSATA3, 2xSATA-DOM, 5xUSB 3.2, 2xPCI-Ex16+1xPCI-E x8+4xMCIO x8, 2xM.2, mATX




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Характеристики
Бренд
Supermicro
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.38
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel C741
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 4677
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
8
Максимальный объем памяти
2048
Развернуть
Максимальная частота памяти
4800 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
10
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Supermicro в компактном форм-факторе mATX создана для производительных конфигураций на базе чипсета Intel C741 и процессорного разъёма LGA 4677. Восемь слотов памяти DDR5 поддерживают до 2048 объёма и частоту до 4800 МГц, обеспечивая серьёзный запас для ресурсоёмких задач. Для подключения накопителей предусмотрено 10 разъёмов SATA — удобно собирать конфигурации с большим количеством дисков. Версия PCI Express 5.0 расширяет возможности платы для современной периферии и компонентов. Supermicro — практичная основа для мощной системы, где важны вместительность, высокая скорость памяти и широкие возможности подключения.


Теги товара: micro-atx, ddr5
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Supermicro X13SEM-F-B, 1xLGA-4677, OEM Intel Xeon SP gen 4, Intel C741, 8x DDR5 4800/4400/4000 MHz. 2x1Gbe Base-T i350+1xMgmt LAN, 10xSATA3, 2xSATA-DOM, 5xUSB 3.2, 2xPCI-Ex16+1xPCI-E x8+4xMCIO x8, 2xM.2, mATX - этот товар вы можете купить по цене 73218 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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