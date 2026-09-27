Материнская плата Supermicro MBD-X13DEI-B 2xLGA-4677, Intel Xeon SP gen 4, Intel C741, 16x DDR5 4800/4400/4000 MHz. 2x1Gbe Base-T BCM5720+1xMgmt LAN, 10xSATA3, 2xSATA-DOM, 6xUSB3, 4xPCI-Ex16+2xPCI-E x8+3xMCIO x8, 2xM.

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Характеристики
Форм-фактор
E-ATX
Чипсет
Intel C741
Socket
LGA 4677
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
16
Максимальный объем памяти
4096
Слотов PCI-E x16
4
Разъемы SATA, шт
10
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
124 729 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 740786
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Материнские платы Supermicro поддерживают процессоры Intel и AMD последнего поколения, память и предлагают самые передовые технологии в области ИТ — сетевые порты NVMe, M.2, 10GbE. Благодаря высокой масштабируемости и широкому выбору форм-факторов платы могут удовлетворить потребности даже самых требовательных клиентов. Supermicro предлагает широчайший выбор серверов, предназначенных для промышленного использования, что отражается на общем качестве плат. Для изготовления материнских плат Supermicro используются материалы, гарантирующие долгий срок службы, благодаря чему достигается минимальный процент отказов. Материнские платы Supermicro примерно раз в семь лет проходят смену поколений, что гарантирует длительную поддержку производителем.
Материнские платы Supermicro поддерживают процессоры Intel и AMD последнего поколения, память и предлагают самые передовые технологии в области ИТ — сетевые порты NVMe, M.2, 10GbE. Благодаря высокой масштабируемости и широкому выбору форм-факторов платы могут удовлетворить потребности даже самых требовательных клиентов. Supermicro предлагает широчайший выбор серверов, предназначенных для промышленного использования, что отражается на общем качестве плат. Для изготовления материнских плат Supermicro используются материалы, гарантирующие долгий срок службы, благодаря чему достигается минимальный процент отказов. Материнские платы Supermicro примерно раз в семь лет проходят смену поколений, что гарантирует длительную поддержку производителем.
Материнская плата Supermicro MBD-X13DEI-B 2xLGA-4677, Intel Xeon SP gen 4, Intel C741, 16x DDR5 4800/4400/4000 MHz. 2x1Gbe Base-T BCM5720+1xMgmt LAN, 10xSATA3, 2xSATA-DOM, 6xUSB3, 4xPCI-Ex16+2xPCI-E x8+3xMCIO x8, 2xM. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Материнская плата Supermicro MBD-X13DEI-B 2xLGA-4677, Intel Xeon SP gen 4, Intel C741, 16x DDR5 4800/4400/4000 MHz. 2x1Gbe Base-T BCM5720+1xMgmt LAN, 10xSATA3, 2xSATA-DOM, 6xUSB3, 4xPCI-Ex16+2xPCI-E x8+3xMCIO x8, 2xM.