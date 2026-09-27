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Материнская плата MSI PRO Z890-P WIFI6E Z890, LGA1851, 4*DDR5, 3*PCIEx16, 1*PCIEx1, 4*M.2, 2*TypeC, 1*USB3.2 Gen2, 6*USB3.2 Gen1, 8*USB2.0, 4*SATA3, 5G, DP, HDMI, ATX, RTL купить с доставкой в Москве
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Материнская плата MSI PRO Z890-P WIFI6E Z890, LGA1851, 4*DDR5, 3*PCIEx16, 1*PCIEx1, 4*M.2, 2*TypeC, 1*USB3.2 Gen2, 6*USB3.2 Gen1, 8*USB2.0, 4*SATA3, 5G, DP, HDMI, ATX, RTL

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740770
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Характеристики

Бренд
MSI
Размеры в упаковке, см
33х23х7
Вес, кг.
2

Описание товара Материнская плата MSI PRO Z890-P WIFI6E Z890, LGA1851, 4*DDR5, 3*PCIEx16, 1*PCIEx1, 4*M.2, 2*TypeC, 1*USB3.2 Gen2, 6*USB3.2 Gen1, 8*USB2.0, 4*SATA3, 5G, DP, HDMI, ATX, RTL

Материнская плата MSI PRO Z890-P WIFI6E Z890, LGA1851, 4*DDR5, 3*PCIEx16, 1*PCIEx1, 4*M.2, 2*TypeC, 1*USB3.2 Gen2, 6*USB3.2 Gen1, 8*USB2.0, 4*SATA3, 5G, DP, HDMI, ATX, RTL

Отзывы о товаре Материнская плата MSI PRO Z890-P WIFI6E Z890, LGA1851, 4*DDR5, 3*PCIEx16, 1*PCIEx1, 4*M.2, 2*TypeC, 1*USB3.2 Gen2, 6*USB3.2 Gen1, 8*USB2.0, 4*SATA3, 5G, DP, HDMI, ATX, RTL




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Характеристики
Бренд
MSI
Описание
Материнская плата MSI PRO Z890-P WIFI6E Z890, LGA1851, 4*DDR5, 3*PCIEx16, 1*PCIEx1, 4*M.2, 2*TypeC, 1*USB3.2 Gen2, 6*USB3.2 Gen1, 8*USB2.0, 4*SATA3, 5G, DP, HDMI, ATX, RTL
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата MSI PRO Z890-P WIFI6E Z890, LGA1851, 4*DDR5, 3*PCIEx16, 1*PCIEx1, 4*M.2, 2*TypeC, 1*USB3.2 Gen2, 6*USB3.2 Gen1, 8*USB2.0, 4*SATA3, 5G, DP, HDMI, ATX, RTL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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