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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.

Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.

Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.

Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.

Материнская плата MSI PRO B850-S EVO WIFI, AM5, AMD B850, 4xDDR5 (до 256 ГБ), 4xSATA, 3xM.2 (1xPCIe 5.0, 2xPCIe 4.0), 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe 4.0 x16, 1xHDMI, 1xDP, 1x5Gb LAN, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 1xUSB-C 10Gbps, 2xUSB-A 10Gbps, 2xUSB-A 5Gbps, 4xUS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.