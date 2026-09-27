Материнская плата MSI PRO B850M-B GEN4, AM5, AMD B850, 2xDDR5 (до 128 ГБ), 4xSATA, 2xM.2 (1xPCIe 5.0, 1xPCIe 4.0), 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x2.5Gb LAN, 1xUSB-C 5Gbps, 3xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 3x3.5 мм, 7.1, чёрный/серебристый, mAT
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 958 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 740762
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
28х28х8
Вес, кг.
1.4
Описание товара Материнская плата MSI PRO B850M-B GEN4, AM5, AMD B850, 2xDDR5 (до 128 ГБ), 4xSATA, 2xM.2 (1xPCIe 5.0, 1xPCIe 4.0), 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x2.5Gb LAN, 1xUSB-C 5Gbps, 3xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 3x3.5 мм, 7.1, чёрный/серебристый, mAT
Материнская плата MSI PRO B850M-B GEN4, AM5, AMD B850, 2xDDR5 (до 128 ГБ), 4xSATA, 2xM.2 (1xPCIe 5.0, 1xPCIe 4.0), 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x2.5Gb LAN, 1xUSB-C 5Gbps, 3xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 3x3.5 мм, 7.1, чёрный/серебристый, mAT
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Материнская плата MSI PRO B850M-B GEN4, AM5, AMD B850, 2xDDR5 (до 128 ГБ), 4xSATA, 2xM.2 (1xPCIe 5.0, 1xPCIe 4.0), 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x2.5Gb LAN, 1xUSB-C 5Gbps, 3xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 3x3.5 мм, 7.1, чёрный/серебристый, mAT
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Материнская плата MSI PRO B850M-B GEN4, AM5, AMD B850, 2xDDR5 (до 128 ГБ), 4xSATA, 2xM.2 (1xPCIe 5.0, 1xPCIe 4.0), 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x2.5Gb LAN, 1xUSB-C 5Gbps, 3xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 3x3.5 мм, 7.1, чёрный/серебристый, mAT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Материнская плата MSI PRO B850M-B GEN4, AM5, AMD B850, 2xDDR5 (до 128 ГБ), 4xSATA, 2xM.2 (1xPCIe 5.0, 1xPCIe 4.0), 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x2.5Gb LAN, 1xUSB-C 5Gbps, 3xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 3x3.5 мм, 7.1, чёрный/серебристый, mAT