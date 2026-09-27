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Материнская плата MSI B850M GAMING PRO WIFI6E, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA, 2xM.2, 2xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x2.5Gb LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 1xUSB-C 10Gbps, 3xUSB-A 10Gbps, 4xUSB-A 5Gbps, 3x3.5 мм, 7.1, чёрный, mATX купить с доставкой в Москве
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Материнская плата MSI B850M GAMING PRO WIFI6E, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA, 2xM.2, 2xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x2.5Gb LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 1xUSB-C 10Gbps, 3xUSB-A 10Gbps, 4xUSB-A 5Gbps, 3x3.5 мм, 7.1, чёрный, mATX

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 672 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740745
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Характеристики

Бренд
MSI
Размеры в упаковке, см
28х27х7
Вес, кг.
2.5

Описание товара Материнская плата MSI B850M GAMING PRO WIFI6E, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA, 2xM.2, 2xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x2.5Gb LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 1xUSB-C 10Gbps, 3xUSB-A 10Gbps, 4xUSB-A 5Gbps, 3x3.5 мм, 7.1, чёрный, mATX

Материнская плата MSI B850M GAMING PRO WIFI6E, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA, 2xM.2, 2xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x2.5Gb LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 1xUSB-C 10Gbps, 3xUSB-A 10Gbps, 4xUSB-A 5Gbps, 3x3.5 мм, 7.1, чёрный, mATX

Отзывы о товаре Материнская плата MSI B850M GAMING PRO WIFI6E, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA, 2xM.2, 2xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x2.5Gb LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 1xUSB-C 10Gbps, 3xUSB-A 10Gbps, 4xUSB-A 5Gbps, 3x3.5 мм, 7.1, чёрный, mATX




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Характеристики
Бренд
MSI
Описание
Материнская плата MSI B850M GAMING PRO WIFI6E, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA, 2xM.2, 2xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x2.5Gb LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 1xUSB-C 10Gbps, 3xUSB-A 10Gbps, 4xUSB-A 5Gbps, 3x3.5 мм, 7.1, чёрный, mATX
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата MSI B850M GAMING PRO WIFI6E, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA, 2xM.2, 2xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x2.5Gb LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 1xUSB-C 10Gbps, 3xUSB-A 10Gbps, 4xUSB-A 5Gbps, 3x3.5 мм, 7.1, чёрный, mATX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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