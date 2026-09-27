Материнская плата Maxsun Terminator B760M D5 WIFI, LGA 1700, Intel B760, 4xDDR5, 4xSATA, 3xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe x4, 1xPCIe x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x 2.5Gb LAN, 6xUSB 2.0, 2xUSB 3.2 Gen 2, 3x3.5 мм, 5.1, mATX
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 740740
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
30х28х7
Вес, кг.
1.45
Описание товара Материнская плата Maxsun Terminator B760M D5 WIFI, LGA 1700, Intel B760, 4xDDR5, 4xSATA, 3xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe x4, 1xPCIe x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x 2.5Gb LAN, 6xUSB 2.0, 2xUSB 3.2 Gen 2, 3x3.5 мм, 5.1, mATX
Материнская плата Maxsun Terminator B760M D5 WIFI, LGA 1700, Intel B760, 4xDDR5, 4xSATA, 3xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe x4, 1xPCIe x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x 2.5Gb LAN, 6xUSB 2.0, 2xUSB 3.2 Gen 2, 3x3.5 мм, 5.1, mATX
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Материнская плата Maxsun Terminator B760M D5 WIFI, LGA 1700, Intel B760, 4xDDR5, 4xSATA, 3xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe x4, 1xPCIe x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x 2.5Gb LAN, 6xUSB 2.0, 2xUSB 3.2 Gen 2, 3x3.5 мм, 5.1, mATX
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Материнская плата Maxsun Terminator B760M D5 WIFI, LGA 1700, Intel B760, 4xDDR5, 4xSATA, 3xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe x4, 1xPCIe x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x 2.5Gb LAN, 6xUSB 2.0, 2xUSB 3.2 Gen 2, 3x3.5 мм, 5.1, mATX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Материнская плата Maxsun Terminator B760M D5 WIFI, LGA 1700, Intel B760, 4xDDR5, 4xSATA, 3xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe x4, 1xPCIe x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x 2.5Gb LAN, 6xUSB 2.0, 2xUSB 3.2 Gen 2, 3x3.5 мм, 5.1, mATX