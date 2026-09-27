Материнская плата Maxsun MS-Challenger H610ITX 2LAN V3, LGA 1700, Intel H610, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCI-E 4.0 x16, 2xHDMI, 1xDisplayPort, 1x 2.5Gb LAN, 2xUSB 3.2 Gen 1, 3xUSB 2.0, 3x3.5 мм, 5.1, Mini-ITX
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 593 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 740738
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
25х21х6
Вес, г.
805
Описание товара Материнская плата Maxsun MS-Challenger H610ITX 2LAN V3, LGA 1700, Intel H610, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCI-E 4.0 x16, 2xHDMI, 1xDisplayPort, 1x 2.5Gb LAN, 2xUSB 3.2 Gen 1, 3xUSB 2.0, 3x3.5 мм, 5.1, Mini-ITX
Материнская плата Maxsun MS-Challenger H610ITX 2LAN V3, LGA 1700, Intel H610, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCI-E 4.0 x16, 2xHDMI, 1xDisplayPort, 1x 2.5Gb LAN, 2xUSB 3.2 Gen 1, 3xUSB 2.0, 3x3.5 мм, 5.1, Mini-ITX
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Материнская плата Maxsun MS-Challenger H610ITX 2LAN V3, LGA 1700, Intel H610, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCI-E 4.0 x16, 2xHDMI, 1xDisplayPort, 1x 2.5Gb LAN, 2xUSB 3.2 Gen 1, 3xUSB 2.0, 3x3.5 мм, 5.1, Mini-ITX
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Материнская плата Maxsun MS-Challenger H610ITX 2LAN V3, LGA 1700, Intel H610, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCI-E 4.0 x16, 2xHDMI, 1xDisplayPort, 1x 2.5Gb LAN, 2xUSB 3.2 Gen 1, 3xUSB 2.0, 3x3.5 мм, 5.1, Mini-ITX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Материнская плата Maxsun MS-Challenger H610ITX 2LAN V3, LGA 1700, Intel H610, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCI-E 4.0 x16, 2xHDMI, 1xDisplayPort, 1x 2.5Gb LAN, 2xUSB 3.2 Gen 1, 3xUSB 2.0, 3x3.5 мм, 5.1, Mini-ITX