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Материнская плата Maxsun B760M GAMING WIFI ICE, LGA 1700, Intel B760, 2xDDR4, 3xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe x1, 1xVGA, 1xHDMI, 1x1Gb LAN, Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2, 2xUSB-A 5Gbps, 4xUSB-A 2.0, 3x3.5 мм, 7.1, белый, mATX купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Maxsun B760M GAMING WIFI ICE, LGA 1700, Intel B760, 2xDDR4, 3xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe x1, 1xVGA, 1xHDMI, 1x1Gb LAN, Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2, 2xUSB-A 5Gbps, 4xUSB-A 2.0, 3x3.5 мм, 7.1, белый, mATX

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740729
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Характеристики

Бренд
MAXSUN
Размеры в упаковке, см
27х25х6
Вес, кг.
1.5

Описание товара Материнская плата Maxsun B760M GAMING WIFI ICE, LGA 1700, Intel B760, 2xDDR4, 3xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe x1, 1xVGA, 1xHDMI, 1x1Gb LAN, Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2, 2xUSB-A 5Gbps, 4xUSB-A 2.0, 3x3.5 мм, 7.1, белый, mATX

Материнская плата Maxsun B760M GAMING WIFI ICE, LGA 1700, Intel B760, 2xDDR4, 3xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe x1, 1xVGA, 1xHDMI, 1x1Gb LAN, Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2, 2xUSB-A 5Gbps, 4xUSB-A 2.0, 3x3.5 мм, 7.1, белый, mATX

Отзывы о товаре Материнская плата Maxsun B760M GAMING WIFI ICE, LGA 1700, Intel B760, 2xDDR4, 3xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe x1, 1xVGA, 1xHDMI, 1x1Gb LAN, Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2, 2xUSB-A 5Gbps, 4xUSB-A 2.0, 3x3.5 мм, 7.1, белый, mATX




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Характеристики
Бренд
MAXSUN
Описание
Материнская плата Maxsun B760M GAMING WIFI ICE, LGA 1700, Intel B760, 2xDDR4, 3xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe x1, 1xVGA, 1xHDMI, 1x1Gb LAN, Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2, 2xUSB-A 5Gbps, 4xUSB-A 2.0, 3x3.5 мм, 7.1, белый, mATX
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Maxsun B760M GAMING WIFI ICE, LGA 1700, Intel B760, 2xDDR4, 3xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe x1, 1xVGA, 1xHDMI, 1x1Gb LAN, Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2, 2xUSB-A 5Gbps, 4xUSB-A 2.0, 3x3.5 мм, 7.1, белый, mATX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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