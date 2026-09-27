Материнская плата iRU H610M-VHD/D4M.2, LGA 1700, Intel H610, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 2xPCIe x1, 1xDP, 1xHDMI, 1xVGA, 1x1Gb LAN, 4xUSB 2.0, 2xUSB 3.2, 3x3.5 мм, 5.1, Micro-ATX
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 740728
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
27х24х6
Вес, г.
890
Описание товара Материнская плата iRU H610M-VHD/D4M.2, LGA 1700, Intel H610, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 2xPCIe x1, 1xDP, 1xHDMI, 1xVGA, 1x1Gb LAN, 4xUSB 2.0, 2xUSB 3.2, 3x3.5 мм, 5.1, Micro-ATX
Материнская плата iRU H610M-VHD/D4M.2, LGA 1700, Intel H610, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 2xPCIe x1, 1xDP, 1xHDMI, 1xVGA, 1x1Gb LAN, 4xUSB 2.0, 2xUSB 3.2, 3x3.5 мм, 5.1, Micro-ATX
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Материнская плата iRU H610M-VHD/D4M.2, LGA 1700, Intel H610, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 2xPCIe x1, 1xDP, 1xHDMI, 1xVGA, 1x1Gb LAN, 4xUSB 2.0, 2xUSB 3.2, 3x3.5 мм, 5.1, Micro-ATX
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Материнская плата iRU H610M-VHD/D4M.2, LGA 1700, Intel H610, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 2xPCIe x1, 1xDP, 1xHDMI, 1xVGA, 1x1Gb LAN, 4xUSB 2.0, 2xUSB 3.2, 3x3.5 мм, 5.1, Micro-ATX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Материнская плата iRU H610M-VHD/D4M.2, LGA 1700, Intel H610, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 2xPCIe x1, 1xDP, 1xHDMI, 1xVGA, 1x1Gb LAN, 4xUSB 2.0, 2xUSB 3.2, 3x3.5 мм, 5.1, Micro-ATX