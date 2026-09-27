Top.Mail.Ru
Материнская плата Gigabyte H610M D3W DDR4 H610, LGA1700, 2*DDR4, 1*PCIEx16, 1*PCIEx1, 2*M.2, 1*TypeC, 3*USB3.2Gen1, 6*USB2.0, 4*SATA3.0, 1G, DP, HDMI, M-ATX, RTL купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Материнская плата Gigabyte H610M D3W DDR4 H610, LGA1700, 2*DDR4, 1*PCIEx16, 1*PCIEx1, 2*M.2, 1*TypeC, 3*USB3.2Gen1, 6*USB2.0, 4*SATA3.0, 1G, DP, HDMI, M-ATX, RTL

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740705
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Размеры в упаковке, см
27х27х6
Вес, кг.
1.2

Описание товара Материнская плата Gigabyte H610M D3W DDR4 H610, LGA1700, 2*DDR4, 1*PCIEx16, 1*PCIEx1, 2*M.2, 1*TypeC, 3*USB3.2Gen1, 6*USB2.0, 4*SATA3.0, 1G, DP, HDMI, M-ATX, RTL

Материнская плата Gigabyte H610M D3W DDR4 H610, LGA1700, 2*DDR4, 1*PCIEx16, 1*PCIEx1, 2*M.2, 1*TypeC, 3*USB3.2Gen1, 6*USB2.0, 4*SATA3.0, 1G, DP, HDMI, M-ATX, RTL

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte H610M D3W DDR4 H610, LGA1700, 2*DDR4, 1*PCIEx16, 1*PCIEx1, 2*M.2, 1*TypeC, 3*USB3.2Gen1, 6*USB2.0, 4*SATA3.0, 1G, DP, HDMI, M-ATX, RTL




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Gigabyte
Описание
Материнская плата Gigabyte H610M D3W DDR4 H610, LGA1700, 2*DDR4, 1*PCIEx16, 1*PCIEx1, 2*M.2, 1*TypeC, 3*USB3.2Gen1, 6*USB2.0, 4*SATA3.0, 1G, DP, HDMI, M-ATX, RTL
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Gigabyte H610M D3W DDR4 H610, LGA1700, 2*DDR4, 1*PCIEx16, 1*PCIEx1, 2*M.2, 1*TypeC, 3*USB3.2Gen1, 6*USB2.0, 4*SATA3.0, 1G, DP, HDMI, M-ATX, RTL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...